Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Rus ekibi Zenit St Petersburg, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun konuğu olacak. 5 Şubat Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Zenit St. Petersburg hakkında:

Zenit St. Petersburg, Avrupa'ya adını ilk olarak başarılı futbol takımıyla duyurdu. Rusya Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2008'de UEFA Kupası'nı da kazanan futbol takımında Brezilyalı Hulk ve Ukraynalı Anatoliy Tymoschuk gibi büyük oyuncular da forma giydi.

St. Petersburg şehri basketbolda da büyük başarılar gördü: Spartak, eski adıyla Kondrashin Belov, 1970'lerde Saporta kupasını iki kez kazandı ve daha sonra Andrei Kirilenko gibi bir ismi basketbola kazandırdı. Dynamo 2004-05 sezonunda Koç David Blatt ile yenilgisiz bir şekilde FIBA Europe League'i müzesine götürmeyi başardı. 2014 yılında ise Zenit şehre tekrar basketbol başarıları kazandırmak üzere kolları sıvadı. Triumph Lyubertsy'nin haklarını devralarak Rusya Ligi'ne katılma hakkı kazanan Zenit St. Peterburg 2014 yılında resmi olarak kurularak direkt olarak hem ülkesinde hem de uluslararası arenada en üst seviyede rekabet etmeye başladı.

2015 yılında Walter Hodge ve Dmitry Kulagin'in önderliğinde 2015 EuroCup Sekizli Finali'ne katılmaya hak kazanan Zenit St. Petersburg, kupayı müzesine götürecek Khimki Moskova'ya yenilerek kupadan elendi. Bir yıl sonra, EuroCup'taki başarısının ardından VTB Ligi'nde harika bir sezon geçiren Zenit, Ryan Toolson ve Janis Timma'lı kadrosuyla normal sezonu 3. sırada bitirip, çeyrek finalde Avtodor Saratov'u maç kaybetmeden geçerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Seriyi son maça taşıyan Zenit St. Petersburg final oynamaya çok yaklaşsa da UNICS Kazan'a 5 maçlık seri sonucunda elendi.

2016-17 sezonunda da VTB'de yarı finale çıkan Zenit seride 2-0 öne geçmesine karşın Khimki'ye elendi. Zenit, 2017-18'de de benzer bir sezon geçirip, EuroCup'ta playoff, VTB'de de yarı final oynadı, fakat EuroCup'ta Reggio Emilia'ya, VTB'de ise CSKA Moscova'ya elendi. Kyle Kuric EuroCup Top 16 MVP'si seçilmesine karşın Zenit'i çeyrek finalin ötesine taşıyamadı. 2018-19 sezonunda ise EuroCup'ta Top 16 turunda elenen Zenit, Koç Joan Plaza'nın takımın başına geçmesiyle toparlayarak VTB çeyrek finalinde Lokomotiv'i saf dışı bıraktı, fakat yarı finalde CSKA'ya elendi. Zenit, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği EuroLeague’de yoluna, sezon ortasında Joan Plaza’nın yerine Xavi Pascual’i başantrenör olarak getirerek devam etti. İlk EuroLeague tecrübesi pandemi nedeniyle yarıda kalan ve 2019-20 sezonunda sekiz galibiyet alan Zenit, 2020-21 sezonunda ikinci kez EuroLeague’de mücadele ediyor.

Zenit St. Petersburg’da son durum ve maç önü notları:

İspanyol antrenör Xavi Pascual tarafından çalıştırılan Zenit’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kevin Pangos, Billy Baron, Dmitry Khvostov, Deniz Zakharov, Austin Hollins, Vitaly Fridzon, KC Rivers

Forvetler: Mateusz Ponitka, Vladislav Trushkin, Igor Volkhin, Maksim Karvanen, Will Thomas, Andrey Zubkov

Pivotlar: Arturas Gudaitis, Alex Poythress, Anton Pushkov

Koç: Xavi Pascual

Zenit, bu sezon EuroLeague’de 21 maça çıktı ve 13 galibiyet aldı. Zenit St Petersburg, geride bıraktığımız çift maç haftasında iki mağlubiyet aldı. 26 Ocak’ta Barcelona’ya konuk olan Zenit, rakibine 85-81 mağlup oldu. Bu mücadelede Arturas Gudaitis 15 sayı ve 6 ribaund, Andrey Zubkov 15 sayı ve 3 ribaund, Mateusz Ponitka ise 10 sayı, 8 ribaund ve 5 asist üretti. Zenit, çift maç haftasındaki ikinci karşılaşmasında ise 28 Ocak’ta Milano’ya konuk oldu ve karşılaşmadan 82-76 mağlup ayrıldı. Zenit’in bu karşılaşmadaki en etkili isimleri ise 12’şer sayıyla Kevin Pangos ve Austin Hollins’in yanı sıra, 9 sayı ve 5 ribaund ile oynayan Mateusz Ponitka oldu.

Zenit’te bu sezon 15 farklı oyuncu maç kadrolarında yer aldı ve dokuz farklı oyuncu ilk beşlerde kendisine yer buldu. Tüm karşılaşmalara ilk beşte başlayan isimler ise Kevin Pangos ve Will Thomas oldu.

Zenit’te Alex Poythress, son altı EuroLeague karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Kevin Pangos, son 10 EuroLeague maçının tamamında ve son 16 EuroLeague maçının 15’inde en az bir üçlük buldu. Pangos, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde çift haneli sayılarda skor üretti.

Billy Baron, son 11 EuroLeague maçında da en az bir üçlük buldu.

Arturas Gudaitis, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında çift haneli sayılarda skor üretti.

Austin Hollins, son yedi EuroLeague mücadelesinin altısında en az bir top çalmaya imza attı.

Billy Baron, son 11 EuroLeague maçında da en az bir üçlük buldu.

Arturas Gudaitis, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında çift haneli sayılarda skor üretti.

Austin Hollins, son yedi EuroLeague mücadelesinin altısında en az bir top çalmaya imza attı.

Kevin Pangos, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı 6.2 asist ortalamasıyla en iyi dördüncü oyuncu.

Alex Poythress, maç başına 3.3 faul alıyor ve bu alanda EuroLeague’de en iyi oyuncu.

Will Thomas’ın EuroLeague’de 1000 sayı barajını aşmasına iki sayı kaldı.

Mateusz Ponitka’nın EuroLeague’de 300 ribaund barajını aşmasına dört ribaund kaldı.