Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında karşılaşacağı Fransız ekibi Rennes'e yıldız futbolcusu Baptiste Santamaria'dan kötü haber geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre takımının Auxerre'i 5-0 yendiği maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun ameliyat olacağı ve 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürüldü.

Neler yaşandı?

Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Auxerre'i konuk eden Rennes'de 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu Baptiste Santamaria maçın 13. dakikasında sakatlanmış ve sedye ile sahadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kadronun önemli parçası

Baptiste Santamaria, Rennes'in kadrosunun önemli bir parçası. Fransız futbolcu takımının bu sezon oynadığı maçların tamamında forma giymişti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'na Dinamo Kiev'i mağlup ederek 3 puanla başlayan Fenerbahçe ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak.



