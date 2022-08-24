UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Avusturya Wien’de Teknik Direktör Manfred Schmid, Ülker Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel bir şekilde ağırlandıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Manfred Schmid, “2-0’lık skordan sonra galibiyetin sürpriz olduğunu düşünürsünüz ama belki de asıl şans bu düşüncedir. Herkes böyle düşünürse, bunu terse çevirebilirsiniz. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama biz de kaliteli bir ekibiz. Zor olsa da inanıyoruz turu geçmek için” diye konuştu.

“Aramızda çok fazla kalite farkı yok”

İki takım arasında çok büyük bir kalite farkı olmadığını söyleyerek devam eden Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, “İlk maçta biz bazı kişisel hatalar nedeniyle kaybettik. Tabii bunun yanında farklı faktörler de vardı. Çok gereksiz bir kırmızı kart oldu ve bu da bizi maçta zor duruma soktu. Biz buraya kendi sınırlarımızı zorlamaya geldik. İlk dakikalar bizim için çok önemli. Erken bir gol bulmaya çalışacağız, çok fazla taktikle alakalı konuşmak istemiyorum ama ilk dakikalar bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımız, böyle atmosferleri sadece televizyondan biliyor”

Fenerbahçe taraftarı hakkındaki soruyu yanıtlayarak devam eden Schmid, “Böyle bir atmosferi, böyle bir stadı ve bu kalitedeki taraftarları, bizim takımımız sadece televizyondan bilir. Ama bu durumu lehimize çevirmek istiyoruz, taraftarların verdiği enerjiyi üstümüze çekmek istiyoruz. Ayrıca oyuncular da sahaya çıkmak için çok hevesli” dedi. Fenerbahçe’nin hafta sonunda Adana Demirspor ile oynadığı ve 4-2 kazandığı mücadeleyi takip ettiklerini de söyleyen Manfred Schmid, “Fenerbahçe’nin hafta sonundaki maçını izledik ve analiz ettik. Fenerbahçe’nin çok net bir oyunu var. Genel olarak aynı formasyonda çıkıyorlar. Çok net çizgileri olan taktikleri var. Çok büyük değişiklikler olacağını sanmıyorum. Kadrodaki oyuncularda değişiklikler olabilir belki ama formasyonda değişiklik olacağını düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı. İlk maçta iki takımın da çok fazla gol şansı bulamadığını söyleyen Schmid, “İlk maçta genel olarak çok gol şansı yoktu. Bizim hatalarımız Fenerbahçe’ye gol şansları verdi. Ama aynı zamanda maçın son 30 dakikasında öne çok oynamadık. Bunun üzerine çalışıyoruz ve bundan sonra öne doğru oynamayı daha çok istiyoruz. Bu maçta kimse bize şans vermiyor. Galibiyetimizi kimse muhtemel bulmuyor ve biz de bu şartları lehimize çevireceğiz ve kimsenin bize şans vermemesinden, kendimize şans çıkarmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Manfred Fischer: “Buraya İstanbul’u gezmek için gelmedik”

Teknik Direktör Manfred Schmid ile birlikte basın toplantısında yer alan takımın 10 numarası Manfred Fischer, takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu ifade ederek, “Hafta sonu kazandığımız için de moraller çok yüksek. Fenerbahçe’den kalite olarak geride olduğumuzu düşünmüyorum. Gruplara kalabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Turu geçme şansları adına futbolda her şeyin mümkün olduğunu da ifade eden Fischer, “Şartlarımız zor ama buraya İstanbul’u gezmek ve eğlenmek için gelmedik. Bütün şartları zorlayarak elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.