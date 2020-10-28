Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, sahasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 29 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 22.05’te Menora Mivtachim Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Maccabi Tel Aviv hakkında:

Avrupa basketbolunun en köklü ekiplerinden biri olan Maccabi Tel Aviv, kadrosunda Tal Brody, Miki Berkowitz, Motti Aroesti, Kevin Magee, Doron Jamchy, Earl Williams, Aulcie Perry, Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker ve Nikola Vujcic gibi isimlere yer vererek adını EuroLeague tarihine altın harflerle yazdırdı.

Maccabi, ilk EuroLeague şampiyonluğunu 1977’de kazandı ve bu başarıyı 1981’de tekrar etti. Bir sonraki şampiyonluğu 2001 yılında SuproLeague’de elde eden Maccabi, 2004 ve 2005’te ise üst üste iki Avrupa şampiyonluğu daha yaşadı. İsrail temsilcisi, 1991’deki Split takımının ardından, üst üste iki EuroLeague şampiyonluğu elde eden ilk ekip olmuştu. Pini Gershon tarafından çalıştırılan ve Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker, Tal Burstein, Maceo Baston ve Nikola Vujcic gibi isimleri barındıran kadro, Avrupa basketbolunun unutulmazları arasına adını yazdırdı.

2006’da bir kez daha final maçı oynayan ancak bu kez CSKA tarafından durdurulan Maccabi, 2007’de ve 2008’de ise yine CSKA engeline, bu kez Playoff’ta ve ardından tekrar finalde takılıyordu. 2011’de tekrar Final Four’a dönüş yapan Maccabi, yarı finalde Real Madrid’i geçmesine rağmen finalde Panathinaikos’a kaybetti.

2013-14 sezonunda David Blatt yönetiminde büyük bir sürprize imza atan Maccabi, önce Playoff’ta saha dezavantajına rağmen Milano’yu, ardından Final Four yarı finalinde CSKA Moskova’yı ve finalde de Real Madrid’i uzatmada geçerek bir kez daha Avrupa’nın bir numarası oldu. Son birkaç sezonda istediğini alamasa ve EuroLeague Playoff’undan uzak kalsa da Avrupa’nın en güçlü ekipleri arasındaki yerini koruyan Maccabi, İsrail Ligi’nde de son üç sezonun şampiyonluğunu kimseye bırakmadı.

Maccabi’nin müzesinde 54 lig, 44 kupa, 5 EuroLeague, 1 Suproleague, 1 Adriyatik Ligi şampiyonlukları bulunuyor.

Maccabi Playtika’da son durum

Yunan antrenör Ioannis Sfairopoulos tarafından çalıştırılan Maccabi’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Scottie Wilbekin, Chris Jones, Elijah Bryant, Tyler Dorsey, Alber Eidan

Forvetler: Sandy Cohen, Yovel Zoosman, Oz Blayzer, Dori Sahar, Angelo Caloiaro, Dragan Bender

Pivotlar: Ante Zizic, Othello Hunter, Yonatan Atias

Koç: Ioannis Sfairopoulos

Maccabi Playtika, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet aldı. Rakibimiz, son EuroLeague karşılaşmasında Khimki Moskova’yı deplasmanda bir uzatma bölümünden sonra 87-89 yendi. Bu mücadelede Tyler Dorsey 26, Ante Zizic 16, Angelo Caloiaro ise 15 sayı buldu.

Angelo Caloiaro, Scottie Wilbekin ve Ante Zizic, Maccabi’nin bu sezon oynadığı tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı. Eidan Alber, Yonatan Atias ve Dori Sahar ise henüz EuroLeague’de forma giymedi.

Scottie Wilbekin, EuroLeague’de oynadığı son 31 maçın 30’unda en az iki üçlük buldu.

Ante Zizic, EuroLeague’de oynadığı son 12 maçta iki ya da daha fazla hücum ribaundu aldı.

Tyler Dorsey, EuroLeague’de kullandığı son 15 serbest atışta da isabet buldu.

Angelo Caloiaro, EuroLeague’de çıktığı son beş maçta da en az bir top çalmaya imza attı.

Scottie Wilbekin EuroLeague’de maç başına 17.0 sayıyla bu sezonun en skorer altıncı ismi. Wilbekin, maç başına 3.0 üç sayı isabet ortalamasıyla da lig genelinde üçüncü.

Angelo Caloiaro, EuroLeague’de maç başına 1.8 top çalma ortalamasıyla en iyi beşinci oyuncu.

Othello Hunter’ın EuroLeague kariyerinde 429 hücum ribaundu var ve bu alanda lig tarihinin en iyi yedinci ismi.







