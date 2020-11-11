Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde lider Barcelona, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. 12 Kasım Perşembe günü (yarın) TSİ 23.00’da Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.

FC Barcelona hakkında

Dünyanın en saygın spor kulüplerinden biri olan Barcelona, aynı zamanda Avrupa’nın en önde gelen basketbol takımlarından birine sahip. 1940’lı yıllarda Kral Kupası’nı tam beş kez müzesine götüren Barcelona, tarihi için en özel dönemlerden birini Nacho Solozabal, Chicho Sibilio ve Juan Antonio "Epi" San Epifanio önderliğinde 1980’li yıllarda yaşadı. 1984 yılında EuroLeague finali oynayan Barcelona, 1985 ve 1986’da Saporta Kupası’nı, 1987’de de Koraç Kupası’nı kazandı. Katalan ekibi, 1980’li yıllarda 6 İspanya Ligi şampiyonluğunu müzesine götürdü.

Audie Norris’i kadrosuna katan ve 1989-1991 yılları arasında üç kez üst üste Final-Four oynayan Barcelona, bir kez yarı finalde, iki kez de finalde Jugoplastika Split’e kaybetti. 1990’lı yıllarda üç kez daha Final-Four oynayan Barcelona, bu sezonlarda da çok istediği EuroLeague şampiyonluğuna ulaşamadı.

1999 yılında Koraç Kupası’nı ikinci kez kazanan Katalanlar, 2000’de de Final-Four oynadı ancak ilk karşılaşmada Maccabi’ye yenilmekten kurtulamadı. 2003 yılında Final-Four’a ev sahipliği yapan ve koç Svetislav Pesic yönetiminde, Dejan Bodiroga’nın önderlik ettiği kadroda Gregor Fucka, Sarunas Jasikevicius ve Juan Carlos Navarro gibi isimleri bir araya getiren Barcelona, yarı finalde CSKA’yı 76-71, finalde de Benetton Treviso’yu 76-65 yenerek ilk defa EuroLeague şampiyonluğuna erişti. 2006’da bir kez daha Final-Four’a dönen ve 2007’de de Kral Kupası’nı kazanan Katalanlar, 2008-09 sezonunda Xavi Pascual yönetiminde bir İspanya Ligi şampiyonluğu daha aldı ancak Final-Four’da ise CSKA engeline takıldı.

2009-10’da tarihi bir sezon yaşayan Barcelona; Navarro, Ricky Rubio, Erazem Lorbek ve Pete Mickeal gibi isimlerin bulunduğu kadroyla 22 EuroLeague maçının 20’sini kazanarak ikinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı. 2011’de ev sahipliği yapacağı Final-Four’da bulunma şansını, o dönemde Zeljko Obradovic’in çalıştırdığı Panathinaikos’a kaybettiği 1-3’lük Play-off serisiyle kaçıran Barcelona, 2012’de Olympiakos, 2013 ve 2014’te ise Real Madrid tarafından Final-Four ilk maçlarında durduruldu. Barcelona, 2011’de İspanya Ligi ve İspanya Kupası’nı, 2012’de İspanya Ligi’ni, 2013’te İspanya Kupası’nı ve 2014’te İspanya Ligi’ni tekrar kazandı.

Katalanlar, EuroLeague’de bir kez daha Final-Four oynama hayalini 2016’da Lokomotiv Kuban’a, 2019’da ise Anadolu Efes’e Play-off’ta 3-2 elenerek kaçırdı.

1988’den bu yana toplamda 14 kez Final-Four oynayan Barcelona’nın müzesinde 2 EuroLeague, 2 Koraç Kupası, 2 Saporta Kupası şampiyonluklarının yanı sıra 18 İspanya Ligi, 25 İspanya Kral Kupası ve 6 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

FC Barcelona’da son durum ve maç önü notları

Sarunas Jasikevicius tarafından çalıştırılan Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Nick Calathes, Thomas Heurtel, Leandro Bolmaro, Brancou Badio

Forvetler: Cory Higgins, Kyle Kuric, Alex Abrines, Adam Hanga, Sergi Martinez, Victor Claver, Nikola Mirotic, Rolands Smits

Pivotlar: Pierre Oriola, Brandon Davies, Artem Pusvotyi, Ibou Badji

Koç: Sarunas Jasikevicius

Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı yedi maçta elde ettiği altı galibiyetle ligin lideri. Rakibimiz, son beş EuroLeague karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, son müsabakasında Alba Berlin deplasmanından 67-103’lük galibiyetle döndü. 5 Kasım Perşembe günü Mercedes-Benz Arena’da oynanan bu karşılaşmada Barcelona’nın en etkili isimleri 18 sayıyla Nikola Mirotic, 17 sayıyla Alex Abrines ve 13 sayı, 8 ribaund ile oynayan Rolands Smits oldu.

Katalanlar, İspanya Ligi ACB’de oynadığı dokuz maçta yedi galibiyet elde etti. Barça, son ACB karşılaşmasında 8 Kasım Pazar günü Movistar Estudiantes’e konuk olduğu mücadeleden 78-92 galip ayrıldı. Barcelona’da en skorer isimler 18 sayıyla Artem Pustovyi, 14 sayıyla Nikola Mirotic ve 12 sayıyla Rolands Smits oldu.

Barcelona’da bu sezon tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başlayan tek isim Cory Higgins.

Nikola Mirotic son 23 EuroLeague maçının tamamında ve son 35 EuroLeague maçının 34’ünde çift haneli sayılarda skor üretiyor. Mirotic, son 35 EuroLeague karşılaşmasında da 13 ya da daha fazla verimlilik puanına erişiyor. Mirotic, son altı EuroLeague karşılaşmasının beşinde en az bir top çalmaya ulaşıyor.

Kyle Kuric, EuroLeague’de faul çizgisini son 16 ziyaretinde hata yapmadı.

Victor Claver, EuroLeague’de kullandığı son 14 faul atışında da isabet buldu.

Cory Higgins, EuroLeague’de faul çizgisini son 15 ziyaretinde hata yapmadı.

Nick Calathes, EuroLeague’de oynadığı son 20 maçın tamamında ve son 32 maçın 31’inde beş ya da daha fazla asist yaptı.

Alex Abrines, EuroLeague’de çıktığı son dokuz maçın sekizinde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Nikola Mirotic bu sezon yakaladığı 23.8 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague’de lider, sayı ortalamasında ise 16.8 ile dördüncü. Mirotic, iki sayı ortalamasında da %81.3 ile bu sezonun EuroLeague lideri. İspanyol yıldız, top çalma istatistiğinde de 2.0 ortalamayla dördüncü.

Nick Calathes, 6.9 asist ortalamasıyla bu sezonun EuroLeague lideri.

Kyle Kuric bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden %58.8 isabet oranı yakaladı ve bu alanda ikinci sırada.

Thomas Heurtel, EuroLeague tarihinin en çok asist (1203) yapan beşinci ismi.

Adam Hanga’nın blok istatistiğinde 100 barajını aşmasına üç blok kaldı.

Nick Calathes EuroLeague tarihinde bir sezonda en çok asist (2018-19 sezonu, 286 asist) yapan isim. Calathes, top çalma istatistiğinde de 302 toplam değer ile lig tarihinin en iyi dördüncü ismi. Yunan yıldız, asistlerde de 1308 toplam değer ile en iyi ikinci oyuncu.