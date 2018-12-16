Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nunda bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Antalyaspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'yi gelecek hafta sahasında konuk edecek.

İlk yarının haftasında karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesinde Antalyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında gördükleri kartlar nedeniyle 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Kart sınırında bulunan Doğukan Sinik ve Maicon ile, direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Diego Angelo, Fenerbahçe maçında takımdaki yerlerini alamacayaklar.