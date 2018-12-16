Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a 3 kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Antalyaspor'da, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncu cezalı duruma düştü.

16 Aralık 2018, Pazar 15:20
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Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a 3 kötü haber!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nunda bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Antalyaspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'yi gelecek hafta sahasında konuk edecek.

İlk yarının haftasında karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesinde Antalyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında gördükleri kartlar nedeniyle 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Kart sınırında bulunan Doğukan Sinik ve Maicon ile, direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Diego Angelo, Fenerbahçe maçında takımdaki yerlerini alamacayaklar.

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