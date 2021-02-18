Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Alman ekibi ALBA Berlin, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. 19 Şubat Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HABER tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

ALBA Berlin hakkında:

1989 yılında BG Charlottenburg adıyla kurulan Almanya temsilcisi, iki yıl sonra “ALBA” adını aldı. Kısa bir sürede üst seviyede ismini duyurmaya başlayan ALBA Berlin, 1995 yılında Koraç Kupası’nı Sasa Obradovic, Teo Alibegovic ve koç Svetislav Pesic önderliğinde kazandı. Bu zafer, ALBA’yı uluslararası alanda kupa kazanan ilk Alman takımı yaptı.

ALBA Berlin’in çıkışı, 1996-97 sezonundan itibaren kazandığı üst üste 7 Almanya Ligi şampiyonluğuyla devam etti. ALBA, bu süreçte EuroLeague’de kalıcı bir yer edindi ve Wendell Alexis, Henrik Rodl ve Marco Pesic gibi oyuncularla adından söz ettirdi.

Berlin ekibi, 1997, 1998 ve 2000 yıllarında EuroLeague’de son 8 takım arasına kalırken, 2001 FIBA SuproLeague organizasyonunda da çeyrek final oynadı.

2004’te ALBA Berlin, 4 sezonluk ULEB Cup macerasına başladı ve Aralık 2007’de, Avrupa basketbol tarihinde en uzun süren maç olarak kayıtlara geçen KK Bosna mücadelesini 141-127 kazandı. Bu maç, tam olarak beş uzatma bölümüne sahne olmuştu.

ALBA Berlin, 2006’da Almanya Kupası’nı, 2008’de ise Almanya Ligi’ni kazandı. 2008-09’da modern EuroLeague tarihinde ilk kez Top 16’ya yükselen ALBA Berlin, aynı sezonda Almanya Kupası’nda da mutlu sona ulaştı. Almanya temsilcisi, 2010’da EuroCup’ta finale yükselse de Valencia engeline takılarak ikinci Avrupa kupasını kazanma fırsatını tepti.

İlerleyen süreçte koçluk pozisyonunu eski oyuncuları Sasa Obradovic’e teslim eden ALBA Berlin, 2013 ve 2014’te Almanya Kupası’nı kazandı. 2013-14’te EuroCup’ta çeyrek finale yükselen ALBA Berlin’de Reggie Redding, kupanın en iyi ikinci beşine seçildi. ALBA, bu turda da yine Valencia engeline takıldı. 2014-15’te tekrar EuroLeague organizasyonuna dönüş yapan ve Top 16’ya yükselen ALBA, bu turda da FC Barcelona, Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv gibi takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Rakibimiz, Top 16 turunu 7 galibiyet ve 7 yenilgiyle tamamlayarak Play-off biletini kaçırdı.

2016’da Bayern Münih engelini geçerek Almanya Kupası’nı bir kez daha kazanan ALBA Berlin, 2018’de ise Almanya Ligi ve Almanya Kupası’nı finalde Münih ekibine kaybederek yitirdi.

2018-19’da Aito Garcia Reneses yönetiminde ikinci sezonunu yaşayan ALBA Berlin, oldukça başarılı bir sezona imza attı. Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan ALBA, EuroCup’ta ilk tur grubunu 5-1, ikinci tur grubunu ise 7-3 ile geçti. Çeyrek finalde Unicaja Malaga’yı, yarı finalde ise MoraBanc Andorra’yı eleyen Berlin ekibi, finalde ise 2010’da olduğu gibi Valencia engelini geçemedi. ALBA’da Aito Garcia Reneses EuroCup’ta yılın koçu, Luke Sikma ise EuroCup sezonun MVP’si seçildi. Almanya Ligi’nde ise normal sezonu 27-7 ile üçüncü bitiren ALBA Berlin, finalde Bayern Münih’e 3-0 ile kaybetse de bir kez daha kendisine EuroLeague bileti almayı başardı.

ALBA Berlin geçtiğimiz sezon, pandemi nedeniyle yarıda kalmış olsa da, 2015 yılından itibaren ilk kez EuroLeague’de mücadele etti. ALBA, ülkesinde ise hem Almanya Ligi’ni hem de Almanya Kupası’nı kazandı.

ALBA Berlin’de son durum ve maç önü notları:

İspanyol antrenör Aito Garcia Reneses tarafından çalıştırılan ALBA Berlin’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Jayson Granger, Peyton Siva, Maodo Lo, Jonas Mattiseck, Malte Delow, Marcus Eriksson

Forvetler: Niels Giffey, Simone Fontecchio, Louis Olinde, Luke Sikma, Lorenz Brenneke, Tim Schneider

Pivotlar: Ben Lammers, Johannes Thiemann, Kresimir Nikic

Koç: Aito Garcia Reneses

ALBA, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 24 maçta 8 galibiyet aldı. Rakibimiz, son EuroLeague maçında Bayern Münih’e bir uzatma bölümü sonunda 101-95 yenildi. ALBA Berlin’de Simone Fontecchio 21, Ben Lammers 20 sayı buldu.

Berlin, bu sezon Bundesliga’da çıktığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet aldı. Rakibimiz, son lig mücadelesinde 14 Şubat Pazar günü Brose Bamberg’e konuk oldu ve maçtan 76-67 mağlup ayrıldı. ALBA’da Marcus Eriksson 16, Ben Lammers 10 sayı (8 ribaund) üretti.

ALBA Berlin’de bu sezonun ilk beşlerinde 13 farklı oyuncu yer aldı. Tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

ALBA Berlin’de Niels Giffey, Peyton Siva, Louis Olinde ve Jayson Granger’ın sakatlıkları bulunuyor.

Marcus Eriksson, son 32 EuroLeague maçının 31’inde en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Peyton Siva, son 13 EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayılık basket buldu.

Luke Sikma, son 13 EuroLeague mücadelesinin 12’sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı.

Maodo Lo, son altı EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık isabet buldu.

Jayson Granger, bu sezon EuroLeague asist liderleri arasında 5.1 ortalamayla sekizinci, Peyton Siva ise 4.6 ortalamayla dokuzuncu.

Ben Lammers, maç başına 1.1 blok ortalamasıyla EuroLeague genelinde bu sezonun en iyi beşinci ismi.

Niels Giffey, %44.7 ortalamayla EuroLeague tarihinin en iyi 15. üçlükçüsü.

Maodo Lo’nun asistlerde 300 barajını aşmasına 7 asist kaldı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Atılan Sayı: 78.6 – 77.1

2 Sayı: %56.7 - %51.1

3 Sayı: %40.6 - %36.0

Serbest atış: %83.6 - %82.5

Ribaund: 30.3 – 31.6

Asist: 19.4 – 19.7

Top çalma: 6.6 – 6.8

Blok: 1.9 – 1.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Yenilen Sayı: 78.3 – 83.0

2 Sayı: %52.1 - %56.6

3 Sayı: %37.0 - %39.9

Serbest atış: %77.5 - %80.9

Ribaund: 33.0 – 33.8

Asist: 19.5 – 21.0

Top çalma: 7.4 – 8.0

Blok: 2.1 – 2.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin):

Sayı: De Colo 13.8, Vesely 13.0, Brown 10.4 / Siva 10.1, Fontecchio 10.1, Lammers 9.9

Ribaund: Vesely 5.1 / Sikma 5.7

Asist: Brown 3.9, De Colo 3.9, Vesely 2.5 / Granger 5.0, Siva 4.6, Sikma 4.0

Top çalma: Brown 1.5, De Colo 1.4 / Siva 1.3, Granger 1.1, Giffey 1.0

Verimlilik: Vesely 17.4, De Colo 16.9, Pierre 11.6 / Sikma 14.3, Granger 12.6, Siva 11.9

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne kadar EuroLeague’de beş kez karşılaştı. Temsilcimiz, bu maçlarda üç galibiyet elde etti.

EuroLeague 2020-21 sezonu 13. haftasında Berlin’de oynanan mücadeleyi kazanan taraf 89-63 ile ALBA Berlin oldu.

2020-21 Normal sezon – ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko

2019-20 Normal sezon – ALBA Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko

2019-20 Normal sezon – Fenerbahçe Beko 107-102 ALBA Berlin

2008-09 Normal sezon – ALBA Berlin 72-63 Fenerbahçe Ülker

2008-09 Normal sezon – Fenerbahçe Ülker 82-73 ALBA Berlin