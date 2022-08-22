Süper Lig'de 2'de 2 yapan Adana Demirspor Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Takımdan ayrılığı konuşulan İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Adana Demirspor ligin ilk haftasında Giresunspor'u 3-2 mağlup etti. İkinci haftada ise Adana evinde Sivasspor 'u 3-0 gibi flaş bir skorla geçti. İtalyan golcü, Sivasspor mücelesinde sonradan oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BALOTELLİ GELİŞMESİ

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Adana Demirspor'un Mario Balotelli kararı belli oldu. Sakatlığı bulunan Mario Balotelli kadroya dahil edilmedi.

SANCAK: "EĞER GİTMEK İSTERSE ZORLA TUTMAYIZ"

Adana Demirspor'un Sivasspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Başkan Murat Sancak soruları cevaplamıştı. İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin durumu hakkında konuşan Murat Sancak, "Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var ama gitmek isteyeni de zorla tutmayız. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Eğer gitmek isterse ödeyen takım alıp götürebilir" dedi.

SİON İDDİASI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın daha önce yaptığı habere göre; Mario Balotelli uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri sonucunda Sion'la anlaşma sağladı. İsviçre temsilcisinin Adana Demirspor'la transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi. Adana Demirspor ile Sion arasında anlaşma sağlanması halinde Mario Balotelli'nin imza atacağı kaydedilmişti. (