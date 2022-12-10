Fenerbahçe , Antalya kampının son gününde, son hazırlık maçını oynayacak. Rakip, İtalyan ekibi Salernitana. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönüş yapacak. Fenerbahçe’nin, Kadıköy Ülker Stadı’nda bir hazırlık karşılaşması daha yapması bekleniyor. Kanarya, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçını ise 21 Aralık’ta Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynayacak. Oynadığı 3 maçı da kazanan Jorge Jesus'un öğrencileri, İtalyan ekibini devirip fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe-Salernitana maçı S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Bugün oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Vallecano ve Villarreal'e geçit yok

Fenerbahçe, Antalya kampı öncesi Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen Dostluk Kupası'nda İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Sarı Lacivertliler, Rayo Valecano'yu 3-1, Villarreal ise 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor sonrası rakip Selernitana

Hazırlıklarının ikinci etabı için Antalya’ya giden Kanarya, buradaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’u 4-2’lik skorla geçti. Sarı Lacivertli ekip, Selernitana ile oynayacağı maçın ardından Antalya’daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek.

Oyuncular moral depoladı

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, önceki akşam saatlerinde yapılan antrenman sonrasında organize edilen yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari ve teknik kadronun da katıldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirirken; aile ortamında yenen akşam yemeğinde oyuncular moral depoladı.