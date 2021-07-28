Fenerbahçe , yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın en önemli yönüyse, Sarı-Lacivertliler’in uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olması. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelenin biletleri 80 TL bedelle satışa çıktı. Sadece doğu ve batı tribünlerinin açık olacağı karşılaşmada stat girişinde biletle birlikte HES kodu sorgulaması da yapılacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen Kanarya, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 7: İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Sol kanattan Ferdi'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

Dakika 10: Pres yapılarak kazılan top sonrası hızlı çıkan Fenerbahçe'de Zajc, Mesut Özil'i gördü. Mesut'un sağ kanattan yaptığı ortada kaleci araya girerek topun sahibi oldu.

Dakika 31 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Serdar Dursun yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

Dakika 45 GOL: Fenerbahçe Tisserand'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sol taraftan Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta topa arka direkte dokunan Tisserand, takımını öne geçirdi ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelede ikinci yarı başladı.

Dakika 48 GOL: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-PEC Zwolle maçı şifresiz ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe-PEC Zwolle hazırlık maçının canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Samatta riske edilmeyecek

Samatta, Gençlerbirliği maçında belinden sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Tanzanyalı oyuncunun dün yapılan kontrollerinde ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. 28 yaşındaki forvetin tedavisi başladı ve salonda özel program ile çalışmalarını sürdürdü. Samatta’nın bu akşamki Zwolle mücadelesinde riske edilmeyeceği öğrenildi. Tanzanyalı oyuncunun, cumartesi günü Fürth ile oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alması bekleniyor.

Mesut Özil takıma döndü

Yıldız futbolcu, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle pazar günkü idmana katılmamış, Gençlerbirliği maçında da görev alamamıştı. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Fenerbahçe’de Mesut’la birlikte sakatlıklarını atlatan Sinan Gümüş ve Serdar Aziz de takıma döndü. Sarı-Lacivertliler, idmanda 5’e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.