Fenerbahçe , yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın en önemli yönüyse, Sarı-Lacivertliler’in uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olması. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadelenin biletleri 80 TL bedelle satışa çıktı. Sadece doğu ve batı tribünlerinin açık olacağı karşılaşmada stat girişinde biletle birlikte HES kodu sorgulaması da yapılacak. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen Kanarya, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-PEC Zwolle maçı şifresiz ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Fenerbahçe-PEC Zwolle hazırlık maçının canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Samatta riske edilmeyecek

Samatta, Gençlerbirliği maçında belinden sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Tanzanyalı oyuncunun dün yapılan kontrollerinde ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. 28 yaşındaki forvetin tedavisi başladı ve salonda özel program ile çalışmalarını sürdürdü. Samatta’nın bu akşamki Zwolle mücadelesinde riske edilmeyeceği öğrenildi. Tanzanyalı oyuncunun, cumartesi günü Fürth ile oynanacak karşılaşmada takımdaki yerini alması bekleniyor.

Mesut Özil takıma döndü

Yıldız futbolcu, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle pazar günkü idmana katılmamış, Gençlerbirliği maçında da görev alamamıştı. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Fenerbahçe’de Mesut’la birlikte sakatlıklarını atlatan Sinan Gümüş ve Serdar Aziz de takıma döndü. Sarı-Lacivertliler, idmanda 5’e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Zanka takıma katıldı

Sarı-Lacivertliler’in yeni sezonda takımda düşünmediği Zanka, sonunda İstanbul’a geldi. Tatili biten Danimarkalı futbolcu, dün detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli savunmacı daha sonra takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Zanka’nın bugün de kendisi için hazırlanan özel idman programını uygulayacağı belirtildi. Danimarkalı stoperin yarından itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor.