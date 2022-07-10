Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe , bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verecek. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo'nun ayrıca MR'ları temiz çıkan Emre Mor ile Osayi Samuel mücadelede forma giyemeyecek. Serdar Aziz ve Crespo'nun ise kadroda yer alacağı bildirildi. Kanarya, bugün Sakarya'ya gidecek ve maçın ardından İstanbul'a dönüş yapacak.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Ferdi, Osayi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Hull City engelini aşıp Dinamo Kiev maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Fenerbahçe-Hull City maçının bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak Fenerbahçe-Hull City maçını tribünden izleyebilecekler.

VİP: 420 TL

BATI ALT: 300 TL

DOĞU ALT: 240 TL

BATI ÜST: 150 TL

DOĞU ÜST: 150 TL

KUZEY KALE ARKASI: 75 TL

GÜNEY KALE ARKASI: 75

Fenerbahçe - Hull City maçı biletleri nasıl ve nereden satın alınır?

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Hull City maçı biletleri passo.com.tr adresinden satışa çıktı. Öte yandan kağıt bilet satışları maç günü haricinde sadece Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Passolig gişelerinden yapıldı. Maç günü (10.07. 2022 Pazar günü) bilet satışları, sadece Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu bilet gişelerinde olacak.

Fenerbahçe'den 1 beraberlik, 4 galibiyet

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken golleri; yeni transfer Lincoln ve genç oyuncu Muhammed kaydetti. İkinci hazırlık maçında Arnavutluk Ligi şampiyonu Tirana ile karşı karşıya gelen Kanarya; Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleriyle rakibini 4-0 mağlup eti. Sarı Lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında ise Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşılaştı. Fenerbahçe, mücadeleden Bruma, Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 galip ayrıldı.

Toplamda 5 hazırlık maçı oynayan Kanarya, 1 beraberlik, 4 galibiyet almayı başardı.

Jorge Jesus'un ekibi, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da 2 hazırlık maçı oynadı. Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.