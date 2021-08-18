Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi konuk edecek. Uzun süre sonra Kadıköy'de taraftarıyla buluşacak olan Kanarya, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya’da oynanacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Mbwana Samatta ile birlikte yeni transferler Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Burak Kapacak da maç kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Helsinki maçı TSİ 21.45'te başlayacak. TV8’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak. Sarı-Lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa’da boy göstermişti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa’da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa maçına çıkacak

Sarı Lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

231. sınav!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 231. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren Sarı-Lacivertliler, daha önce oynadığı 230 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 284 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.