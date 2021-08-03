Fenerbahçe , yeni sezon öncesi son hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Vitor Pereira, bu karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme şansı yakalayıp, 15 Ağustos’ta başlayacak lig öncesi birçok isimle ilgili kararını verecek. Ukrayna Ligi’nde ilk maçında Veres Rivne’yi 4-0 mağlup eden Dinamo Kiev’de Mircea Lucescu’nun yedek ağırlıklı bir kadroyla takımını sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

5 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi

Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Biletler 80 TL’den satışa sunuldu

Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.