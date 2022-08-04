Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nde Play-Off'a yükselme mücadelesi ediyor. Sarı-Lacivertliler, 3. tur ilk maçında konuk ettiği Slovacko'yu devirip, evinde avantaj elde etmekten başka bir şey düşünmüyor. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya'da sakatlıkları tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemiyor.

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Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe-Slovacko muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

Yine tıklım tıklım dolacak

Dinamo Kiev mücadelesinde Ülker Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran Sarı-Lacivertli futbolseverler, yaşanan yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde de takımını yalnız bırakmayacak. Slovacko mücadelesi öncesinde neredeyse tüm biletlerin satıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu doğrultuda taraftarlar yine takımları için itici güç olacak.

Maçın hakemi Joao Pinheiro

Fenerbahçe'nin, Slovacko ile oynayacağı karşılaşmayı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. 34 yaşındaki Pinheiro daha önce Yeni Malatyaspor'un 2019'da sahasında Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldığı Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetmişti. Genç hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Alves ve Luciano Gomes üstlenecek. 4. hakemlik görevini ise Gustavo Correia yapacak.

3 eksik var...

Kanarya'da Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Slovacko karşısında avantaj arıyor. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Kanarya'da 10 isim listede yok

Sarı-Lacivertliler'de tam 10 futbolcu, Slovacko ile oynanacak AvrupaLigi 3. ön eleme eşleşmesinin listesinde yer almadı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un Avrupa kadrosunda yer alamayan oyuncular ise şunlar; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Nazım Sangare, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Joao Pedro, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve İrfan Can Kahveci.

Szalai takımla birlikte çalıştı

Kanarya'nın yıldız savunmacısı Attila Szalai son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Macar futbolcunun, teknik direktör Jorge Jesus’un görev vermesi halinde Slovacko maçında forma giyebileceği belirtildi. 24 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan ön eleme mücadelesinde ortaya koyduğu futbol ile göz doldurmuştu.

Henrique bir adım önde

Fenerbahçe'nin savunma bölgesine yaptığı yeni transferleri Luis Peres ve Gustavo Henrique'nin idman performanslarının gayet iyi olduğu öğrenildi. Fakat Henrique'nin bir adım önde olduğu belirtilirken, konuyla ilgili olarak teknik direktör Jorge Jesus, "Gustavo Henrique, Brezilya'da maçlar oynuyordu, hazır durumdaydı. Luan Peres, Marsilya ile hazırlık dönemindeydi, çok maça çıkamadı. Alioski de aynı şekilde. En hazır olan oyuncu Henrique" ifadelerini kullandı.

Berisha ve Lemos ilk kez...

Dinamo Kiev ile oynanan maçta UEFA listesinde yer almayan Uruguaylı stoper Lemos ile Alman golcü Mergim Berisha Slovacko maçı için listeye dahil edildi. Alman golcü Berisha ve Uruguaylı stoper Lemos maça yedek kulübesinde başlayacak. İki futbolcu karşılaşmada görev alırsa, bu sezon ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Ertuğrul Çetin siftah yapacak

Sakatlığı nedeniyle yoğun tedavi uygulanan kaleci Altay Bayındır, kritik maçta yer alamayacak. Kaleyi ise altyapıdan yetişen Ertuğrul Çetin koruyacak. Yedek kulübesinde ise yine altyapıdan 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz yer alacak. 19 yaşındaki Ertuğrul, ilk kez bir Avrupa mücadelesinde takımın kalesini koruyacak.

Avrupa'da 243. randevu

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.