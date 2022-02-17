Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Slavia Prag’ı konuk ediyor. Sarı-Lacivertliler, Çekya Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan rakibini eli boş gönderip, haftaya oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak. Sarı Lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada ise 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka

İsmail Kartal: Sert ve koşabilen bir rakibimiz var

İsmail Kartal, sözlerine 3-4 günde bir maç oynadıklarını söyleyerek başladı. Tecrübeli hoca, “Hasta ve sakat oyuncularımız var. Ancak ben hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Bütün maçlarını izledik. Ne yapmak istediklerini şu anda gayet iyi biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörleri var. Yüzde 61 topla oynuyorlar, ligde lider durumdalar. Sert ve koşabilen bir rakibimiz var” ifadelerini kullandı.

En iyi şekilde hazırlandıklarının altını çizen İsmail Kartal, “Evimizde galip gelerek oraya avantajlı gitmek istiyoruz. Bu maç için özel bir planımız var. 3’lü savunma olabilir mi bu konuyu çok düşündük. Hâlâ da düşünüyoruz. Bu maçta oyunun gidişatına göre bir taktik yapabiliriz, sadece bu kadarını söyleyebilirim” dedi.

‘Mesut bizim kaptanımız’

Kartal, “Mesut Özil’i gözden mi çıkardınız?” yönündeki soruya ise, “Mesut bizim en değerli oyuncularımızından biri. 30 gün aradan sonra ilk kez idmana çıktı. Bizim kaptanımız ve ona saygı duyuyoruz. Sakatlığından dolayı bizimle olamadı. Onu oynatmayı düşünüyoruz. Her gün beraberiz, bir problemimiz yok” yanıtını verdi.

’Bizi bekleyeni biliyoruz’

Slavia Prag, önceki gün İstanbul’a hasta olan teknik direktör Jindrich Trpisovsky’den yoksun gelmişti. Onun yokluğunda takımın başında yardımcısı Zdenek Houstecky olacak. 50 yaşındaki futbol adamı, zorlu Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Houstecky, “Mevcut teknik ekip olarak daha önce hiç Türk takımına rakip olmamıştık. Bu kurayı istiyorduk ve İstanbul’da oynayacağımız için mutluyuz. Hepimiz bu maç için sabırsızız. Bizi statta fırtınalı bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Tribünlerin dolu olması muhtemel. Bence bu atmosfer bizim için çok iyi bir tecrübe olacak” ifadelerini kullandı.

‘Moral kazandık’

Yardımcı antrenör, takımının mevcut formuyla ilgili olarak, “Ligde iki maç kazanamadıktan sonra Slovacko karşılaşmasının önemi artmıştı. Evinde kolay kaybetmeyen bir takıma karşı galibiyet aldık. Bunu başarmak için herkes tüm kalbiyle savaştı. Aynısını Fenerbahçe karşısında da yapmamız gerekiyor. Slovacko galibiyeti bu zorlu karşılaşma öncesi bizim için moral oldu. Şimdi sakinliğimizi koruyarak iyi bir sonuç almamız gerekiyor” dedi.

İki takımda da sarı alarm

Hem Fenerbançe’de hem de Slavia Prag’da bu akşamki maç öncesinde önemli oyuncular cezasınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’de Miha Zajc ve Dimitris Pelkas, kart görmeleri halinde Prag’daki rövanşta görev yapamayacak. Slavia ise bu konuda daha da sıkıntılı. Çek ekibinde kaleci Mandous, stoper Kacharaba ve Ousou ile orta saha oyuncuları Traore ve Sevcik, bu akşam sarı kart görmeleri halinde kendi sahalarındaki mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Slavia Prag’da ayrıca sağ bek Bah cezalı durumda.