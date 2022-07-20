Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısına çıkan Fenerbahçe, sahadan galip ayrılarak eve avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı ise Ülker Stadyumu'nda 27 Temmuz saat 19.00'da oynanacak.





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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde ve fanatik.com.tr'de olacak.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valencia

Miejski Stadı ev sahipliği yapacak

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin ilk karşılaşmasına, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı ev sahipliği yapacak. 18 bin kişilik stadı, ülkede LKS Lodz Kulübü kullanıyor. Ukrayna Milli Takımı'nın, geçtiğimiz haziran ayı içerisindeki Uluslar Ligi mücadelesine de ev sahipliği yapan Miejski'deki maç öncesi konuşan Ukrayna ekibinin kaptanı Oleksandr Syrota, Polonya’da yaşayan Ukraynalılar'ın tribünlerden kendilerine tam destek vereceklerini söyledi.

Fenerbahçe'den hazırlık maçlarında 1 beraberlik, 5 galibiyet

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken golleri; yeni transfer Lincoln ve genç oyuncu Muhammed kaydetti. İkinci hazırlık maçında Arnavutluk Ligi şampiyonu Tirana ile karşı karşıya gelen Kanarya; Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın golleriyle rakibini 4-0 mağlup eti. Sarı Lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal ile karşılaştı, mücadeleden Bruma, Valencia, Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 galip ayrıldı.

Jorge Jesus'un ekibi, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da 2 hazırlık maçı oynadı. Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan'ı Valencia'nın tek golüyle geçen Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Dinamo Kiev maçı öncesi son sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında veren Jesus'un öğrencileri, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle 90 dakikayı 2-0 önde tamamladı, zorlu Şampiyonlar Ligi sınavı öncesi moral depoladı.