Fenerbahçe - Maccabi Fox maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak. Fenerbahçe son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Maccabi Fox maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi FOX ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son dönemde yakaladığı çıkışı bu maçta da sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe - Maccabi Fox maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.
- Avrupa'da 533. maç
Fenerbahçe Beko, karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.