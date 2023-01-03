Fenerbahçe , Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası Hatayspor'u 4-0'la geçen Jorge Jesus'un ekibi, haftaya Galatasaray 'ın 1 puan gerisinde 2. sırada girmişti. Pazar günü Sarı Kırmızılılar'la derbiye çıkacak Kanarya, Antalya'da kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyordu. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Ankaragücü ve Başakşehir'e kaybederek ateş hattına doğru gerileyen 14. basamaktaki Nuri Şahin'li Antalyaspor ise zorlu maçta kötü gidişata son verme peşindeydi.

Fenerbahçe direkleri geçemedi, Wright golü attı

İki takımın da mutlak galibiyet hedeflediği karşılaşma heyecan fırtınasına sahne oldu. 11'de Joshua King direğe takıldı, maçın bol pozisyonla geçeceğinin sinyalini verdi. 14'te sahneye Haji Wright çıktı, attığı golle hem skoru 1-0'a getirdi hem de Sarı-Lacivertliler'in baskısını kırdı. 33'te Fredy fileleri sarsıp farkı ikiye çıkarttı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 43'te Serdar Aziz'in kafa vuruşu yine direkten döndü.

Batshuayi geri döndürdü

55'te Szalai ortaladı, King kafayı vurdu, direkten dönen topu Michy Batshuayi tamamladı ve skora denge geldi. 60'ta VAR kontrolü sonrası Güray Vural'ın elle oynaması gerekçesiyle penaltı kararı verildi, Batshuayi hata yapmadı ve hem kendisinin hem de Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. 65'te Rossi şık bir şutla ağları havalandırsa da Batshuayi'nin pozisyon sırasında Bünyamin'e yaptığı hareket faul olarak nitelendirildi ve gol iptal edildi.

Bu kez Wright direk dövdü!

74'te bu kez Antalyaspor direğe takıldı. Bünyamin'in ortasında Haji Wright arka direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü. 90+9'da Antalyaspor, Fernando'yla harika bir gol attı ancak pozisyon başlangıcında ofsayt tespit edildiği için gol geçerli sayılmadı. Bu da iptal edilen üçüncü gol oldu. Bu dakikanın ardından girilen pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Puanını 35 yapan Kanarya maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

DİREK

11' Joshua King ceza alanı sol çaprazından sağına çekip uzak köşeye sert vurdu, top üst direkten oyun alaına döndü.

GOL!

14' Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural sol kanattan içeri ortaladı, Haji Wright yerden seken topa kafayı vurdu ve fileleri sarstı. Akdeniz ekibi 1-0 önde.

20' Güray yine sol kanattan bu kez arka direğe ortaladı, Bünyamin iyi bir vuruş yapamıyor, top dışarda.

22' Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Lincoln Henrique direkt kaleyi düşündü ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL İPTAL!

33' Bünyamin uzun top attı, Luiz Adriano ceza alanına girdi, Fredy'e gönderdi, Fredy ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

BİR DİREK DAHA!

43' Ferdi sol kanattan içeri ortaladı, Serdar Aziz kafayı vurdu, top yine üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

55' Szalai sağ kanattan ortaladı, King kafayı vurdu, yan direkten döndü, Batshuayi kale önünde kafayla tamamladı. Skor şimdi 1-1.

PENALTI!

60' Sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Batshuayi kafayı vurdu, Güray Vural'a çarptı top. Pozisyon sonrası VAR kontrolü yapıldı. Hakem Kadir Sağlam, Güray Vural'ın elle oynadığını söyledi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

62' Bathsuayi hata yapmadı, fileleri sarstı. Fenerbahçe 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı!

GOL İPTAL!

65' King sağ kanattan ortaladı, ceza alanında Rossi gelişine sert vurup ağları havalandırdı ancak pozisyon sırasında Batshuayi-Bünyamin mücadelesinden faul kararı çıktı. Gol iptal...

DİREK!

74' Bünyamin sağ kanattan iyi bir orta yaptı, arka direkte Wright kafayı vurdu, top direkten döndü. Maçtaki 4. direk!

87' Serdar Aziz kafayı vurdu, Alperen ayağıyla tuhaf şekilde topu kornere attı.

90' Mücadelenin sonuna +11 ekleniyor.

GOL İPTAL!

90+9' Güray ortaladı, savunma uzaklaştırdı, Fernando uzaklardan çok sert vurdu, fileleri sarstı ancak hücum başlarkenki pozisyonnedeniyle ofsayt kararı çıktı ve gol iptal edildi.

Karşılaşma sona erdi.

Antalyaspor-Fenerbahçe ilk 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Lincoln, King, Batshuayi



