Fenerbahçe için çok iyi başlayan sezon, Dünya Kupası öncesinde Giresun, sonrasında da Trabzonspor mağlubiyetleriyle bir anda sıkıntıya girmişti. Liderliği ezeli rakibi Galatasaray 'a kaptıran Sarı-Lacivertliler, Hatayspor karşısına yara sarmak ve yeni bir seri başlatmak için çıktı. Attığı 36 golle ligin en skorer takımı olan Kanarya, efsanesi Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'u da dört golle geçti.

Hatay hızlı başladı, golleri Kanarya buldu

Maça Güney ekibi hızlı başladı. 7'de Saba Lobjanidze karşı karşıya kaçırdı, 9'da El Kaabi golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 20'de Fenerbahçe, Joshua King'in kafa golüyle öne geçti. 26'da Michy Batshuayi farkı ikiye çıkarttı ve bir anda Kanarya vitesi yükselterek rahatladı.

Çizgilerden çıktı!

29'da Fenerbahçe üçüncü gole çok yaklaştı ancak İrfan Can Kahveci'nin şutu çizgiden çıkarıldı. 49'da ise bu kez Batshuayi kaleci Erce'yi geçti fakat onun da şutu tam gole giderken Vranjes kayarak müdahale etti. 86'da Aabid'in geri pası kısa düştü, araya giren Serdar Dursun kaleci Erce'yi çalımladı ve topu boş ağlara yolladı: 0-3. 90+4'te ise Fenerbahçe korneri kullandı, Arao vuramadı, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique önünde bulduğu topa sert vurdu ve top direkten içeri girdi. Bu gol de maçın skorunu belirleyen son sayı oldu: 0-4.

Ateşi hissetmeye başladılar

Bu sonuçla Kanarya 2 maç sonra kazanarak puanını 32 yaptı ve maç fazlasıyla yeniden zirveye çıktı. Volkan Demirel'in Hatayspor'u ise son 5 maçta 1 galibiyette kalırken 15 puanla da ateş hattını hissetmeye başladı.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

4' Arao uzun oynadı, savunma arkasına sarkan Batshuayi kalecinin üzerinden aşırtma vurdu ancak aut.

5' Osayi Samuel sağ kanattan ceza alanına girdi ve şutunu çekti ancak top kaleci Erce'de kalıyor.

ÇOK NET KAÇTI!

7' Saba Lobjanidze savunma arkasına koşu gösterdi, önüne atılan topta Gürcü oyuncu bir anda kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda top auta gitti.

GOL İPTAL!

9' Lobjanidze bu kez aradan El Kaabi'ye oynadı, El Kaabi karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı ancak bayrak havada. Gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

GOL!

20' Rossi sol kanattan korneri kullandı, King ceza alanında iyi yükseldi, kafayı vurdu ve top yan direkten içeri girdi. Fenerbahçe 1-0 önde.

22' Batshuayi sağ kanada Rossi'ye yolladı topu, Uruguaylı oyuncu ceza alanına girdi, şutunu çekti, Erce gole izin vermedi.

GOL!

26' Ferdi sol kanattan topu getirdi, pasını Rossi'ye verdi, Rossi çizgiye indi, içeri çevirdi ve Batshuayi kale dibinde topa sadece dokunarak ağları havalandırdı. Sarı-Lacivertliler 2-0 önde...

ÇİZGİDEN ÇIKTI!

29' Gustavo uzun oynadı, Hatay savunmasının kafayla Erce'ye aktarmak istediği top kısa düştü, araya İrfan Can girdi, vurdu, Erce'yi geçen topu çizgide Burak çıkardı!

31' Zajc uzaktan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

38' El Kaabi bir anda Altay'la karşı karşıya kaldı fakat şutunda kaleyi bulamadı.

44' King sol kanattan yaya doğru ilerleyip yerden vurdu ancak kaleci Erce topa rahat sahip oldu.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başlayacak.

47' Bertuğ sağ kanattan içeri ortaladı, El Kaabi arka direkte dokunamıyor.

GOLÜ ÖNLEDİ!

49' Savunma arkasına atılan havadan topta Vranjes ile Erce zamanlama hatası yaptı, anlaşamadı, araya giren Batshuayi topu kurtardı, boş kaleye şutunu çekti, Vranjes hatasını telafi etti, kayarak ağlara gidecek topu önledi.

50' Korner kullanıldı, Arao kafayı vurdu, Erce adeta uzadı, top direkten oyun alanına döndü, Szalai tamamlamak istedi ancak savunma devrede.

GOL İPTAL!

68' Lincoln'un pasında King sol kanatta çizgiye indi,içeri çevirdi, Hataylı Burak Öksüz ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL!

86' Rayane Aabid savunmada kaleciye dönmek istedi, pası kısa düştü, Serdar araya girip, Erce'yi geçti ve boş filelere topu yolladı. Skor şimdi 3-0!

90' Karşılaşmanın sonuna +7 ekleniyor.

GOL!

90+4' Sağ kanattan korner kullanıldı, Arao yükseldi, vuramadı bir anda topu önünde gören Gustavo Henrique sert vurdu ve top direkten içeri girdi: 4-0.

Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe-Hatayspor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis