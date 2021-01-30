Süper Lig’in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 1-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Enner Valencia’nın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Akkan’ın topu kendi filelerine göndermesiyle bulduğu golle, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde puanını 45’e yükselten Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk edecek Beşiktaş’ın 1 puan önünde maç fazlasıyla lider durumda.

Valencia, gol yollarında performansını artırdı

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti. Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol atan Valencia, Çaykur Rizespor mücadelesinde gole katkı yaptı.

Müsabakanın 45 1. dakikasında Valencia’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra Gökhan Akkan’a çarparak filelerle buluştu.

Osayi-Samuel ilk maçına çıktı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, kalan bölüme etkili olamadı.

Pelkas, sakatlık geçirdi

Fenerbahçe’nin beğenilen ismi Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşadı. Müsabakanın 61. dakikasında kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken adalesini tuttu. Pelkas, yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.

Sumudica tribüne gönderildi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, tribüne gönderildi. Müsabakanın 20. dakikasında sarı kartla uyarılan Sumudica, 70. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen’i alkışlayınca, ikinci kez sarı kart ve ardından kırmızı kart gördü. Sumudica, kalan bölümde kulübede yer alamadı.