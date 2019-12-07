Fenerbahçe mabette bambaşka

Sarı-Lacivertliler, tarihi başarısızlığın yaşandığı geçtiğimiz sezon Kadıköy’deki üstünlüğünü kaybetmişti. Kanarya, 17 iç saha maçının sadece 8’ini kazanabilmişti. Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda puanları saçıyor. Son olarak Yeni Malatya ve Göztepe ile peş peşe berabere kalan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’e muhteşem bir dönüş yaptı. Bu sezon evinde çok farklı bir görüntü çizen Ersun Yanal’ın öğrencileri, son haftaların formda ekibi Gençlerbirliği’ni 1-0 geriye düşmesine rağmen farklı geçti.

Yeniden ‘kale’ oldu

Fenerbahçe, dünkü galibiyetle birlikte sahasında 7. maçında 5. zaferine ulaştı. Daha çarpıcı olan istatistik ise ligde atılan 28 golün 21’inin Ülker Stadı’nda, sadece 7’sinin deplasman karşılaşmalarında gelmesi! Kadıköy’ü yeniden ‘kale’ haline getiren Sarı- Lacivertliler, şampiyonluk yarışında en çok evindeki bu müthiş performansına güveniyor.