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Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

14 Haziran 2022, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe , Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."


https://www.instagram.com/p/Ceyc9f_Igzx/


Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Henrique; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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