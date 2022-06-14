Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe , Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.
Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
https://www.instagram.com/p/Ceyc9f_Igzx/
Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan Henrique; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.