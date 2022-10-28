Fenerbahçe, liderliği son maça bıraktı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında liderlik adına büyük önem taşıyan karşılaşmada Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada 3-0 geri düşen Fenerbahçe, gösterdiği geri dönüş reaksiyonu ile 3-3'ü yakaladı ve liderlik noktasındaki avantajını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus; Majer'in oynadığı pozisyonun kendilerini şaşırttığını, ilk yarım saatte defansif dengeyi sağlayamadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "3-1 olunca 'Dönecek' dedik. Dönmeniz için inanmanız gerekiyor. Fiziksel ve mental anlamda çok güçlüyüz. Bize karşı kazanmak kolay değil" dedi.

‘Bize karşı kazanmak kolay değil!’

Portekizli teknik adam, muhteşem geri dönüşün yaşandığı maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. Jesus ayrıca Altay Bayındır'ı protesto eden taraftarlara da mesaj gönderdi. İşte tecrübeli çalıştırıcının 90 dakika sonrası sarf ettiği sözler: "Fenerbahçe bir kez daha güzel bir maç çıkarttı. Maçın her anı güzeldi. Rennes, mücadelenin başında Majer'in pozisyonuyla bizi şaşırttı. İlk yarım saatte defansif dengeyi sağlayamadık. Rennes 3 tane kolay gol attı. Mücadele etmemiz gerekiyordu. Skoru 3-1'e getirince maçı tekrar kazanabileceğimize inandık."

'Üst düzey baskı yaptılar'

"Devre arasında neleri düzeltmemiz gerektiğini düşündük. Bir gol daha atarsak beraberliği ya da galibiyeti alabileceğimize inanıyorduk. Zajc'ın golünden sonra daha da inandık. Böyle bir maçta dönmeniz için inanmanız gerekiyor. Fenerbahçe şu anda mental ve fiziksel anlamda çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil. Rakibimiz ilk yarıda çok üst düzey baskı yaptı. Ancak hiçbir takım 90 dakika boyunca bu tempoda baskı yapamaz. Bu bizim için de geçerli."

'Kazanınca alkışlayan benim için sıfırdır!'

"Taraftarlara seslenmek istiyorum. Bugün Altay'a gösterilen tepki, bana gösterilmiş bir tepkidir. Ben de böyle bir şey istemem. Böyle olmamalı. Ben oyuncular arasında ayrım yapmıyorum, taraftarlar da yapmamalı. Sadece kazandığında alkışlayan taraftar benim için sıfırdır! Ben buraya, Fenerbahçeliler takımı çok sevdiği için geldim. Biz herhangi bir takıma karşı oynamadık. Taraftarın bunu görmesi lazım. Rakibin ileri üçlüsünün toplam değeri 70 milyon Euro. Bir oyuncuya 20-30 milyon Euro verebiliyorlar."

Jesus, Zico'ya ait olan Avrupa'da 9 maçlık yenilmezlik serisiyle ilgili olarak, "Zico benim arkadaşım. O rekoru tabi ki kırmak isterim. Çünkü bu kazanarak devam ettiğimizin göstergesidir" yorumunu yaptı.

Bruno Genesio: Eğer bir aptal varsa o, benim

3-0'dan Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmanın şokunu yaşayan Rennes'de maç sonrasında dikkat çekici açıklamalar vardı. Konuk ekibin oyuncusu Benjamin Bourigeaud, "Biz aptalız. 3- 0’dan maçı verdik. Konuşmaya hakkımız yok" dedi.

Bruno Genesio ise "Bu takımın teknik direktörü benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Rakibin sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu sonuç ortaya çıktı" cevabını verdi.

Doğan Alemdar engel olamadı

Fransız ekibinde 52. dakikada tecrübeli file bekçisi Steve Mandanda 3-1 önde oldukları sırada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Milli kalecimiz Doğan Alemdar geçti. Bu sezon kulübü adına toplamda 4, Avrupa Ligi'nde ise ilk kez eldivenleri giyen Kayserispor'un eski oyuncusu, önce Miha Zajc'in frikikten attığı harika şutunda ve daha sonra da Emre Mor'un yerden enfes vuruşunda gollere engel olamadı.

Liderlik son maça kaldı

Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile Kadıköy'de liderlik maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, muhteşem bir geri dönüşle rakibine yine boyun eğmedi. Kendisi gibi 11 puanı olan Rennes'le ikili averajı eşit olan, rakibini genel averajda tek golle geçen Sarı- Lacivertliler, son maçında 3 Kasım'da deplasmanda Dinamo Kiev'e mağlup ederse, aynı gün oynanacak Rennes- AEK Larnaca karşılaşmasının sonucuna bakmaksızın Son 16'ya direkt lider olarak katılacak.

Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak.

İkinci; devlerle Play-Off...

Şu an bu eşleşme için kesinleşmiş muhtemel rakipler Barcelona, Sevilla ve Ajax. Ayrıca bu devlere Kupa 1'de üçüncülük mücadelesi devam eden Atletico Madrid, Juventus ve Leverkusen gibi kulüplerin de katılma olasılıkları var! Zirveden gidersek Son 16'daki rakibimiz 24 Şubat 2023'te belli olacak, İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak. Dünkü tarihi beraberlikle ülke puanına 200 puan kazandıran Kanarya, son sınavında Dinamo Kiev'i devirirse, galibiyetten dolayı 400, birinci olduğu için 200 ve Son 16'ya direkt gittiği için de ülke puanına toplamda 1.400 puan kazandırmayı başaracak.

Kiev’den kapalım 3 milyon Euro’yu

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansın karşılığı olarak kasasına yaklaşık 11 milyon Euro koyan Sarı- Lacivertliler, Rennes beraberliği sonrası 210 bin Euro kazandı. Artık gözler Dinamo Kiev mücadelesinde... Eğer Ukrayna ekibini Kanarya yenerse, 3 puanın karşılığı olarak 630 bin Euro, Kupa 2'de gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon Euro ve Son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon Euro'nun sahibi olacak. Yani toplamda Sarı-Lacivertliler'in geliri, yaklaşık 3 milyon Euro civarı artacak.

Larnaca kaçtı, Kiev bırakmadı

Fenerbahçe'nin grubundaki diğer mücadelede Dinamo Kiev, AEK Larnaca deplasmanından 3- 3'lük beraberlikle ayrılarak, grupta ilk puanını kazandı. Ev sahibi 26'da Altman'la öne geçti: 1-0. 45'te Vanat, dengeyi getirdi: 1-1. Larnaca, önce 53'te Lopes'le, daha sonra da 72'de ikinci golünü atan Altman'la bir anda skoru 3-1'e getirdi. Vazgeçmeyen Mircea Lucescu'nun öğrencileri, 82'de ve 90+1'de rakip ağları iki kez sallayan eski Rizespor 'lu Garmas'la 1 puanı kaptı.