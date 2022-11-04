Fenerbahçe lider olunca kasasını doldurdu! Dev gelir

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşen ve bu gruptan 4 galibiyet 2 beraberlik alarak 14 puanla lider olarak çıkan Fenerbahçe , UEFA sıralamasında önemli bir katkı sağladığı gibi kulüp olarak da önemli başarıya imza attı. Geçtiğimiz sezonlarda farklı hocalar ve farklı futbolcularla beklenenin biraz altında kalan sarı lacivertliler, bu sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la birlikte bambaşka bir hava yakaladı.

Tecrübeli çalıştırıcı ile hem ligde hem de Avrupa'da dikkat çeken bir oyun oynayan sarı lacivertlilerde taraftarların özlediği günlere geri dönüldü. Neredeyse her maçını dolu stada karşı oynayan Kanarya, bu ilginin karşılığını da oynadıkları oyunla vermeye çalışıyor.





AVRUPA LİGİ'NDEN DEV GELİR

Sarı lacivertliler, dün Polonya'da oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Dinamo Kiev karşılaşması sonrasında grubunu lider bitirerek bir üst tura çıkmaya hak kazandı. 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta sarı lacivertliler tur atlamakla kalmadı kasasını da doldurdu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla önemli bir gelir elde etti. B Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, grubu lider tamamlama ve son 16'ya kalma bonuslarıyla birlikte toplam 5.4 milyon Euro almaya hak kazandı.





JESUS TARİH YAZIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig 'de olduğu gibi Avrupa'da da harika bir performans gösteren Fenerbahçe , Dinamo Kiev'i de mağlup ederek Kupa 2'de grubunu zirvede tamamladı ve Son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.

Jesus, Sarı-Lacivertliler'in Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Kanarya, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.





REKORLARIN SEZONU

Fenerbahçe ayrıca, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı. Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.