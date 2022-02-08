Fenerbahçe kupaya sarıldı!

Fenerbahçe hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu daha yaşıyor. Başkan Ali Koç’un, “Hatalarımızdan ders aldık. Sarı- Lacivert bir sezon olacak” sözlerinin suya düşmesi fazla uzun zaman almadı. Bir Koç klasiği olarak yine teknik adam değişikliği yaşandı. Ligde şampiyonluk yarışına uzun zaman önce havlu atan Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira’dan öğrendiğimiz kadarıyla Avrupa’ya da fazla önem vermiyor. 2014’teki Türkiye Süper Kupası’ndan beri müzeye bir şey götüremeyen Fenerbahçe için artık tutunulacak tek dal Türkiye Kupası.

Kayseri, Avrupa aşkına

Normal şartlarda, büyükler için sezon başlarken sıralamada sonda yer alan Türkiye Kupası, şu an Sarı-Lacivertliler adına son derece önemli. Yıllardır kulübün üzerindeki ölü toprağının atılması, yeni hocayla başlanacak sezon öncesi takıma ve daha da önemlisi camiaya moral ve umut vermesi açısından kupayı müzeye götürmek şart. Kayserispor, uzun süre düşme hattı çevresinde yer alsa da artık orta sıralarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar da Avrupa hayali için Türkiye Kupası’nı çok istiyor.

Hücumda çözüm şart

Bu maçla ilgili teknik, taktik konular elbette konuşulabilir. Ancak bu akşam daha iyi motive olmak, daha çok istemek; takımları bir adım öne geçirebilecek detaylar. Fenerbahçe hücumda zaten sıkıntılıyken bugün yaratıcılık anlamında takımın en önemli isimleri Mesut ve İrfan’dan da yoksun olacak. Valencia ve Berisha-Serdar Dursun ikilisinden birinin aynı anda sahada olması, ileride basıp rakibi hataya zorlaması açısından Ozan Tufan’ın 11’de görev yapması çözüm olabilir. Fenerbahçe turu geçerse, kupa yolunda ufak bir adım atacak. Elenmesi halinde ise bunun sonuçları olması gerekenden daha ağır olabilir.

Fenerbahçe bu tura nasıl geldi?

Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı 2. Lig ekibi Afyonspor karşısında normal süreyi golsüz tamamladı. Kanarya, Valencia’nın 94. dakikada penaltıdan golüyle öne geçti, 99’da Samuel skoru belirledi, Sarı-Lacivertliler 2-0’la turu geçti.

Kayserispor bu tura nasıl geldi?

Sarı-Kırmızılı ekip 3. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda Artvin Hopa’yı 3-0 mağlup etti. Kayserispor, 4. turdaki rakibi Iğdır’ı 4-0’la zorlanmadan geçti. Hikmet Karaman’ın öğrencileri 5. turda ise 3. Lig ekibi Aksarayspor karşısında yine 4-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.