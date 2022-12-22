AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de ilk yarı finalist Fenerbahçe HDI Sigorta oldu. Sarı-Lacivertliler, çeyrek final maçında Efeler Ligi'nin yeni ekibi Hekimoğlu Global Connect Travel BVI ile karşılaştı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulandığı çeyrek final turunda rakibini 3-1 mağlup eden Kanarya yarı finale yükseldi.

Çekişmeli geçen ilk setti 25-23 alan Fenerbahçe 2.seti de son bölümdeki üstün oyunuyla 25-22 aldı, 2-0 öne geçti. Kanarya 3. sete hızlı bir giriş yapıp durumu 20-15'e getirse de Hekimoğlu müthiş bir geri dönüşle bu bölümü 26-24 kazandı, setleri 2-1 yaptı. Sarı-Lacivertliler 4. sette ise işi şansa bırakmadı ve etkili hücumlarla (25- 18) sahadan 3-1 galip ayrıldı.