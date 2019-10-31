Fenerbahçe kupada da yola devam!

Fenerbahçe, Denizlispor ve Konyaspor galibiyetleriyle zirveye bir adım daha yaklaştı. Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Sarı- Lacivertliler, ikinci kulvar olan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçına dün Tarsus İdman Yurdu karşısında çıktı. Ersun Yanal, ağırlıklı olarak ligde fazla şans vermediği oyuncuları tercih etti. Fenerbahçe buna rağmen turu geçerken fazla zorlanmadı. Kanarya; Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan’ın golleriyle 3-1 kazandı. Sarı- Lacivertliler, özellikle Mevlüt Erdinç’le girdiği birçok pozisyondan da yararlanamadı.

Tarsus kapanmadı

2. Lig ekibi Tarsus, güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etti. Ev sahibi ekip, kapanmak yerine hücumda etkili olmaya çalıştı. Çağrı’yla skoru 2-1’e getirdikten sonra umutlanan Ergün Penbe’nin öğrencileri, Tolgay’ın yeniden farkı ikiye çıkarmasıyla birlikte tur şansına veda etti.