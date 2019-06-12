Transfer için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü’nün, Werder Bremen ile yola devam etmeyeceği daha önce belli olan ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki golcü Max Kruse’den haber beklediği öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen başarılı futbolcu, fileleri 12 kez havalandırırken, 13 de asist yaptı.

Sarı laciverli kulüpte bununla birlikte Ljubomir Fejsa için gelişmeler yaşandı. Benficalı orta saha oyuncusu Fejsa’nın transferinin, oyuncunun maliyeti sebebiyle zora girdiği ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın da gündeminde.

Kaynak: Hürriyet