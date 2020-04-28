Fenerbahçe krizi fırsata çevirmek için çalışmalara başladı

Corona virüs salgının getirdiği sıkıntılar sonrası Fenerbahçe, ‘scout’ planını hayata geçiriyor. Başkan Ali Koç’un da sürekli görüştüğü scout ekibi, yurt içi-yurt dışı ve tecrübeli-genç gibi birçok sekmede arayışlarını hızlandıracak.

Son 1 yıldır daha fazla ön plana çıkan departmanın yeni dönemle birlikte transferde tamamen aktif olması planlanıyor. Başkan Koç’un da uzun süredir istediği ‘scouting’ sistemi bu kriz döneminde fırsata çevrilecek.

Geniş bir havuz

Şampiyonlar Ligi geliri olmayan, dövizin artmasıyla ekonomik zorlukları artan sarı-lacivertlilerde; Güney Amerika’dan isimler, Avrupa liglerindeki gurbetçiler ve takıma liderlik edebilecek tecrübeli yabancılardan bir havuz olacak.

Bonservissiz, uzun vadeli kiralık ve takasa uygun isimler scout ekipleri tarafından sunulacak. TFF 1. Lig’de de Altınordu, Bursaspor ve İstanbulspor gibi takımlar başta olmak üzere bilhassa genç yıldızlar aranacak.

Önemli kriterler

Scout ekibinin sunacağı raporlar transferde önemli bir kılavuz olacak. Ancak bazı kriterler de olacak. Dövizin artışı nedeniyle bonservissiz oyuncularda imza parası ve yüksek maaş gibi durumlar tespit edilecek. Ayrıca oyuncuların sakatlık geçmişleri de önemli bir madde olacak.

Daum örneği

Fenerbahçe’de scouting çalışmaları sadece kulüp içiyle sınırlı kalmayacak. Kulübe yakın ve güvenilir isimlerin kaynaklarına da başvurulacak. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum’un bilhassa Güney Amerika ve Almanya’daki geniş ağı için danışılacak. Yine çeşitli ülkelerde Fenerbahçe’ye yakın olan eski sporcu ve antrenörlerle de sık sık temasa geçilip referanslar alınacak.

Hooijdonk modeli

Sarı-lacivertli takımda kadrosuna takviyeler yaparken sadece genç oyuncularla sınırlı kalmayacak. Takıma katkı sunabilecek tecrübeli hatta yaşı ilerlemiş oyuncular da olabilecek. Buradaki en büyük örnek 2003-04 sezonunda 34 yaşında iken bonservissiz gelen Pierre Van Hooijdonk olacak. Tıpkı ‘Van Hooijdonk’ gibi şampiyonluğa etki edebilecek deneyimli isimlere kapılar açılacak.

Fenerbahçe’de sadece yeni oyuncu arayışları olmayacak. Şu anda kiraya gönderilen isimlerin performansları da raporlanacak. Başta kaleci Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimler olmak üzere istisnasız tüm kiradaki oyuncuların form durumları kontrol edilecek.

Özellikle gelecek sezon takıma katkı sağlayabilecek isimler yeni teknik heyetle de görüşülecek. Yine altyapı takımlarından da detaylı rapor istenecek.

Milliyet/Skorer