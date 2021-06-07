Fenerbahçe Kostas Tsimikas için beklemede

Geçen sezon bonservissiz transfer ettiği Filip Novak’tan istediği verimi alamayan Fenerbahçe , sol beke takviye yapmayı planlıyor. Çek futbolcuya uygun bir teklif gelmesi halinde, 30 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılabilir. Caner Erkin’in takımdaki geleceğine ise henüz karar verilmedi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin gündeminde geçen sezon 13 milyon Euro'ya Olympiakos’tan Liverpool’a transfer olan Kostas Tsimikas var. İngiliz ekibinde 7 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı yapamadı.





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Liverpool, 2025'e kadar sözleşmesi olan Tsimikas'ı kiralamayı düşünüyor. Sarı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki futbolcu için Liverpool ile temasa geçti.

Kulüp ve oyuncudan olumlu karar çıkarsa, takımın başına geçecek teknik direktörün onay vermesi halinde Fenerbahçe sol bek takviyesini Yunan futbolcu ile yapmış olacak.

Yunan oyuncu, milli takım formasını da 7 kez giydi.







