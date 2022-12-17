Fenerbahçe, Kostas Antetokounmpo ile anlaşma sağladı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Chicago Bulls ile yollarını ayıran Kostas Antetokounmpo'nun kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmesi bekleniyor.

SDNA'nın haberine göre Kostas Antetokounmpo ile Fenerbahçe Beko arasında sözlü bir anlaşma sağlandı. Panathinaikos da Yunan uzun için devreye girdi fakat Fenerbahçe'ye verilen söz nedeniyle bu transfer ihtimali ortadan kalktı.

Oynama süresi garantisi

Fenerbahçe'nin Kostas Antetokounmpo ile anlaşırken oyuncuya oynama süresi garanti ettiği belirtildii. 25 yaşındaki oyuncuya garanti 20 dakikalık oyun süresi teklifi yapıldığı aktarılmakta.

Dimitris Itoudis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Kostas Antetokounmpo ile opsiyon da içeren sezon sonuna kadar bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl EuroLeague'de ASVEL ile oldukça başarılı bir performans sergileyen Yunan uzun, yeni sezon için Chicago Bulls ile iki yönlü bir sözleşme imzalamış fakat istediği süreleri alamayarak yollarını ayırmıştı.