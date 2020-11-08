Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor karşısında 2-0'lık beklenmedik bir yenilgi aldı. Bu maç öncesi Alanyaspor ile birlikte ligin yenilgisiz tek takımı konumundaki Sarı- Lacivertliler, rakibi önünde oyun anlamında büyük bir üstünlük kurmasına rağmen rakip fileleri sallayamadan iki gol birden gördü. Yediği gol sonrasında bir türlü toparlanamayan ve ikinci gol sonrası da oyun temposunda ciddi kayıplar yaşayan Kanarya, 8 maç sonra bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Bir maç eksiği bulunan Alanya'nın, evinde Trabzonspor ile berabere kalması sonrasında dünkü mücadeleyi kazanması halinde Milli araya lider olarak girme fırsatını da kaçıran teknik direktör Erol Bulut'un öğrencilerinin 4 maçlık serisinin sona ermesinin yanı sıra ayrıca 4 karşılaşma sonra ilk kez gol atamadan bir 90 dakikayı tamamladı.

Planlar tutmadı...

Bulut, Milli ara öncesinde, "Bu Milli araya 2'de 2 yaparak girersek, şampiyonluk yolunda çok önemli bir ivme kazanırız" demişti. Ancak deneyimli hocanın bu planları, Konya yenilgisi sonrası suya düştü. Kanarya, Milli aranın ardından Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak ve yeni bir kazanma serisine Ankara'dan başlamaya çalışacak.





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