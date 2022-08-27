Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ’in dördüncü haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları yapan futbolcular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.