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Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

27 Ağustos 2022, Cumartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ’in dördüncü haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları yapan futbolcular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

 Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

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