Fenerbahçe Konyaspor maçına hazırlanıyor

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 16.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde günü tamamlarken; Mesut Özil'in de tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.





İSTANBUL,(DHA) -