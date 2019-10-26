Fenerbahçe - Konyaspor canlı izle (FB - Konya canlı yayın)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren Sarı-Lacivertliler, geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında 2-1 kazanarak 2 maçlık galibiyet hasretine son vermişti. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele ediyor.

Geçen hafta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor ise haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy'de forma giyemiyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

2. dakikada sağ kanatta Victor Moses'ın pasında çizgiye inen Isla'nın ceza sahası içinde tehlikeli olabilecek pozisyonda çevirdiği top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Direkten döndü!

6. dakikada Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile gole çok yaklaştı. Soldan Garry Rodrigues'in yaptığı ortada altı pas üzerinde topla buluşan Vedat Muriqi'nin tekte yaptığı vuruş, Ertuğrul'un da müdahale etmesiyle direkten döndü.

6 dakikada 3 gol!

GOL | 11. dakikada Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda rakibinden sıyrılan Garry Rodrigues'in uzaktan yaptığı şık ve sert vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

GOL | 14. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Moses'ın ortasında Zanka'nın yaptığı vuruş, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

GOL | 16. dakikada sağ kanattan Skubic'in yaptığı ortayı ön direkte Ömer Ali Şahiner'in ıska geçmesi sonarsı Serdar Aziz, ters bir vuruş yaptı ve top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu: 2-1.

20. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazda Vedat Muriqi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

27. dakikada Konyaspor, Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı değerlendiremedi. Isla'nın kaybettiği top sonrası Mücahit Can'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş Serdar Aziz'in topu kesmesiyle kornere gitti.

GOL | 28. dakikada Konyaspor'un korneri sonrası kontratak şansı yakalayan Fenerbahçe'de Emre'nin pasında hareketlenen Ozan Tufan, topu karşı ceza sahasına kadar sürdükten sonra soldaki Rodrigues'e bıraktı. Garry Rodrigues topu tekrar ceza sahası ön çizgisindeki Ozan Tufan'a bırakınca, milli oyuncunun düzgün vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.

SARI KART | Konyaspor'da Farouk Miya, 30. dakikada Moses'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

31. dakikada maçın en etkili ismi Garry Rodrigues'in soldan geliştirdiği atakta Skubic'ten sıyrılıp içeri çevirdiği topta Muriqi'nin yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

33. dakikada yine Rodrigues'in bıraktığı topta Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

39. dakikada Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı top sonrası Miya'nın savunma arkasına attığı topa Mücahit Can hareketlense de Altay, zamanında çıkarak topu almayı başardı.

45+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korner sonrası Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

45+2. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Muriqi'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ikinci yarı öncesi Mücahit Can'ın yerine Levan Shengelia dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ayrıca Ali Turan çıkarken Volkan Fındıklı oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

52. dakikada Emre Belözoğlu, ceza sahası ön çizgisinde buluştuğu topu sol ayağından sağ ayağına alarak önünü boşalttı. Yaptığı vuruş Ertuğrul'da kaldı.

57. dakikada Konyaspor, etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan kornerde Moses topu uzaklaştırırken ceza sahası dışından Alper Uludağ'ın sert şutunu Altay, direk dibinden çıkarırken sonrasında sağ kanattan içeri çevrilen tehlikeli topa hiçbir Konyasporlu oyuncu müdahale edemedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kaburgasında sakatlığı nedeniyle ağrıları bulunan Emre Belözoğlu, 60. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Maç içinde sakatlık problemi yaşayan Serdar Aziz, 69. dakikada oyundan çıkarken Sadık Çiftpınar oyuna giren isim oldu.

GOL | 78. dakikada Konyaspor'da Volkan Fındıklı'dan topu kapan Luiz Gustavo, direkt olarak ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top ağlarla kavuşurken Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe forması altında ilk golünü attı: 4-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Yenen 4. gol sonrası Konyaspor'da 79. dakikada Miya oyundan çıkarken Riad Bajic oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Fenerbahçe'de Victor Moses'ın yerine Alper Potuk oyuna girdi.

GOL | 82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muriqi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir vuruşla skoru 5-1 yaptı.

SARI KART | 85. dakikada Luiz Gustavo, Shengelia'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

İki takımın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Moses, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.