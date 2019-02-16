Fenerbahçe - Konyaspor (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Süper Lig’de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor’a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy’de Rusya’nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Aykut Kocamanlı Atiker Konyaspor ise Kadıköy'de galibiyet peşinde. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

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İlk düdük çaldı ve mücadele başladı...

İlk tehlike, ilk korner Fenerbahçe'nin. Maçın henüz 2. dakikasında Jailson'un ara pasında topla buluşan Moses, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Kaleye yönelen topu Serkan Kırıntılı kornere çeldi.Kornerde tehlikeyi Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

Mücadelenin 11. dakikasında Fenerbahçe, Zajc ile tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan genç futbolcu, bireysel çabası ile ceza sahasına girdi. Zajc'ın sol ayağıyla sert bir vuruşta muhteşem bir kurtarış yapan Serkan, kalesini gole kapattı. Dönen topta Slimani röveşata denedi fakat ıska geçti.

SARI KART | Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, 13. dakikada Zuta'ya yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü.

23. dakikada Slimani'nin ortasında Jailson, Zuta'nın müdahelesiyle yerde kaldı. Brezilyalı futbolcu yerdekyken pozisyon devam etti. Sağ kulvardan bindiren ve topla buluşan Dirar, ortasını yaptı, Slimani'nin kafası auta çıktı. Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izledi ve oyunun devam etmesini işaret etti.

SARI KART | Konyaspor'un başarılı sağ beki Skubic, 30. dakikada taç çizgisinin hemen yanında Valbuena'yı düşürdü ve sarı kart gördü.

Jahovic atıldı! Konyaspor 10 kişi

30. dakikada Jahovic'in yaptığı faul sonrası Sadık Çiftpınar, acılar içinde yerde kaldı. Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, sinirle kalesinden çıktı ve hakem Fırat Aydınus'a itiraz etti. VAR odası, Fırat Aydınus'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Fırat Aydınus, Jahovic'in Sadık'a yaptığı faul sonrasında VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyonu izledi ve kırmızı kart gösterdi.

Konyaspor öne geçti

10 kişi kalan Konyaspor, 36. dakikada Fofana'nın attığı golle deplasmanda öne geçti. Milosevic'den orta sahada aldığı pasla Fenerbahçe kalesine doğru hızlanan Fofana, Sadık Çiftpınar'a attığı çalımın ardından topu filelere gönderdi.

Eşitliği Jailson getirdi

Fenerbahçe'den Konyaspor'a yanıt gecikmedi. Dirar'ın ortasında ön direğe doğru hareketlenen Jailson, net bir gol vuruşu yaptı ve kaleci Serkan'ı avladı. Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde ligde ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.

İkinci yarının ilk tehlikeli atağı 55. dakikadan Fenerbahçe'den geldi. Valbuena'nın ortasında Zajc, topu arka direğe indiremeye çalıştı, araya giren Filipovic topu kornere gönderdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Maçtaki ilk değişiklik Fenerbahçe'den geldi. Attığı 5 golle takımın en skorer ismi olan Ayew, 62. dakikada Miha Zajc'in yerine oyuna dahil oldu.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Zajc, Valbuena, Slimani.

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Milosevic, Traore, Fofana, Jahovic

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.

ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.

AYKUT KOCAMAN KADIKÖY'DE

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy'e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.

Öte yandan Kocaman'a mücadele başlamadan önce sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.