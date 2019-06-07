Sol açık mevkine 1. sınıf bir takviye yapmak için isteyen Fenerbahçe, Schalke'nin Ukraynalı yıldızı Yehven Konoplyanka için girişimlerine başladı. Sarı-Lacivertliler Ukraynalı oyuncunun menajeri ile de olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirti.

SON DURUMU ÇOK ÖNEMLİ

Ancak oyuncunun son durumunu yakından görmek isteyen F.Bahçeli yetkililer bugün Ukrayna ile Sırbastan arasında oynanacak hazırlık maçına scout ekibini gönderdi. Bu maçta F.Bahçe'nin gündeminde olan Sırp futbolcular da yakından takip edilecek. Schalke ile 1 yıl dahada sözleşmesi bulunan Konoplayanka'nın bonservis ücreti 6-7 milyon Euro civarında. Sevilla, 2015'de Konoplyanka için 20 milyon Euro ödemişti.

Kaynak: Takvim