Fenerbahçe Konoplyanka transferinde sona geldi!

İstanbul’da bulunan Ukraynalı oyuncu Konoplyanka'nın menajeri Ramadani son detayları görüşüyor. Fenerbahçe, resmi açıklamayı her an yapabilir.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 07:12
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Fenerbahçe Konoplyanka transferinde sona geldi!

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu sol kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka transferinde son aşamaya geldi.

Almanya merkezli Sport 1’in haberine göre, Ukraynalı oyuncunun menajeri Fali Ramadani İstanbul’da Sarı-Lacivertli kulübün yöneticileri ile son detayları konuşuyor.

Oyuncu ile yapılan görüşmelerde önemli bir pürüz kalmazken, bonservis için 5 milyon euro isteyen Schalke’nin indirim yapması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Konoplyanka transferini her an resmi olarak açıklayabileceği ifade ediliyor.


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