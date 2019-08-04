Roma’nın Sırp oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler ise seneye serbest kalacak olan tecrübeli savunmacı için 5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Fenerbahçe ile anlaştığını ve İstanbul’da futbol hayatını sürdürmek istediğini Roma yönetimine bildiren Kolarov, “Bavulumu topladım. Yöneticilerden beni bırakmalarını istiyorum” diyerek, açık bir şekilde Roma’yı defterinden sildiği öğrenildi.

Martin Skrtel de listede

Bu arada teknik direktör Ersun Yanal’ın, Hasan Ali kaldırım’ın ciddi sakatlığı sonrası Kolarov transferine 4 elle sarıldığı, bu futbolcuyu ilk etapta sol bekte oynatıp, takımın büyük bir açığını kapamayı planladığı öğrenildi. Kolarov’un yanı sıra İngiltere’de Huddersfield’da oynayan stoper Zanka konusunda da bir an önce mutlu sona ulaşılması için çaba sarf ediliyor. Hiçbir kulüple henüz anlaşmayan Martin Skrtel ise Kanarya’dan gelecek son teklifi bekliyor. Yanal, Kolarov’un yanı sıra Zanka ve Skrtel’in gelmesi halinde kadro kurmak konusunda elinin çok güçleneceğini düşünüyor.

Yusuf Dursun



