Fenerbahçe - Kocaeli BFK maç sonucu: 8-0

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın ev sahipliğinde ilk kez Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’nda oynanan ve taraftarların tribündekini yerini aldığı karşılaşmayı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da izledi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ligin 11. hafta maçında 13 Şubat Pazar günü KDZ. Ereğli Belediye Spor ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kennya Cordner önünü boşalttı ve şutunu çekti, top filelerle buluştu: 1-0.

21. dakikada Cordner’ın sağ kanattaki Setenay’a pasının ardından bu futbolcunun ceza sahasına ortasını yine Kennya Cordner tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

30. dakikada gelişen atakta ceza alanı içi sol çaprazından şutunu çeken Zenatha Coleman topu filelerle buluşturdu: 3-0.

37. dakikada çalımlara rakiplerinden sıyrılan Coleman ceza alanı içi sol tarafındaki Cordner’a pasını verdi. Trinidad ve Tobagolu golcü topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 4-0.

41. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Coleman topu sağ ayağının içiyle uzak direk dibine gönderdi ve farkı 5’e çıkardı: 5-0.

45+1. dakikada Berdan’la gelişen atağı savunma kesti. Boşta kalan topu Coleman tamamladı ve skoru 6-0 yaptı.

81. dakikada Erin Yenney’in şutunda üst direkten dönen topu Fatma Kara Şahinbaş tamamladı ve skoru 7-0 yaptı.

88. dakikada Zeynep Ülkü Kahya ceza alanı dışında şansını denedi ve şık bir gole imza attı: 8-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçı 8-0 kazandı.