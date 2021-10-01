Yaz transfer döneminde baş antrenörlük görevine Aleksandar Djordjevic’I getiren Sarı-lacivertliler, kadrosunu da güçlendirmek adına birçok takviye yaptı. Achille Polonara ve Pierria Henry gibi geçtiğimiz sezon dikkat çeken isimleri kadrosuna katan temsilcimiz, Euroleague ilk hafta mücadelesinde Kızıl Yıldız karşısında galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Yeni sezonun ilk resmi maçına Darüşşafaka karşısında çıkan ve maçtan net bir galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, bu sezon da Euroleague’de üst sıraları hedefleyecek.

Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız ise yaz transfer döneminde kadrosuna tecrübeli isimler kattı. Kalinic, Zirbes ve Hollins takviyeleri Kızıl Yıldız adına en dikkat çekici transferler oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe Beko ve Kızıl Yıldız, geçtiğimiz sezon Euroleague normal sezonunda iki kez karşı karşıya geldi ve her iki mücadeleyi de temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazandı.

- Geçen sezon oynanan iki karşılaşmada da 150 sayı barajı aşılmadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Fenerbahçe Beko ile Kızıl Yıldız’ın karşı karşıya geleceği maçta 17% oranında Fenerbahçe Beko galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe yeni bir coach ve 8 yeni transferle sezona başlıyor. Uyum sorunu yaşayacaklardır. Kızıl Yıldız yine mütevazı bir bütçe ve kadro ile yola çıkıyor. Fenerbahçe favori ama oran düşük. Uzun süredir sakat olan Guduriç takımla çalışmaya başladı ama oynasa bile çok süre alacağını sanmıyorum. Danilo Barthel'in de durumu maç saati belli olacak. Kızıl Yıldız'da Davdidovac, Dobriç ve Laziç'in yanı sıra Zirbes ve Aaron White de bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe ilk resmi maçında Darüşşafaka'yı yenerken çok iyi savunma yaptı ve rakibi 65 sayıda tutup kazandı. Fenerbahçe eksik Kızıl Yıldız'ı rahat yener diye düşünüyorum. 7.5 handikaptan 1 ve 156.5 barajından alt tercihini öneriyorum.