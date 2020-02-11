Fenerbahçe Kırklarelispor maçında da tepkisini sürdürdü

Fenerbahçe takımı sahaya çıkarken, "Türk futbolu için uyanma vakti" yazılı bir pankart taşıdı ve Alanyaspor maçı sonrası yapılan açıklamalara paralel bir tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Sarı Lacivertliler, hafta sonu oynanan Alanyaspor maçında hem rakip takım lehine hem de kendi aleyhlerine çalınan düdüklerile ilgili orta hakem Ümit Öztürk ve VAR yönetimleri hakkında sert tepki göstermişlerdi.

Fenerbahçe Kulübü aynı zamanda bu pankartın fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.







