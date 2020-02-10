Fenerbahçe, Kırklarelispor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın saat 20.30’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde GMG Kırklarelispor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli takım yaptığı son antrenmanla GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



