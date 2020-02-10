Süper Lig’de şampiyonluk yarışına devam eden ancak son oynanan Trabzonspor maçında 2-1’lik mağlubiyet aldıktan sonra Alanya’yla da berabere kalan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda sahaya çıkıyor. Son olarak Kayserispor’u saf dışı bırakarak yoluna devam eden Sarı-Lacivertliler 3-0’ın rövanşında bugün 20.30’da kupanın sürpriz ekibi Kırklarelispor’a konuk edecek.

Kanarya hata yapmayarak yoluna devam etmek ve ligdeki puan kayıplarının yaralarını sarmayı hedefliyor. 2. Lig’de sıkıntılı günler geçirmesine karşın kupanın flaş ekibi olmayı başaran Kırklareli ise peri masalına devam etmeyi amaçlıyor. Kupa macerasına Kelkit Belediyespor galibiyetiyle başlayan Yeşil-Beyazlılar daha sonra büyük sürprizlere imza atmış ve sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir’i kupanın dışına itmişti. Trabzon deplasmanında kar engeline takılan Trakya ekibi, maça yetişmek için çaba sarf etti.

Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Kırklarelispor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Murat, Rami, Falette, Hasan Ali, Tolgay, M.Ekici, Ferdi, Zajc, Rodrigues, Mevlüt

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İ.Sürgülü, Serkan, Caner, Emre, Mert, Sinan, Yüksel, Enis, Hacı Ömer

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i elemeyi başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, bu maçta Süper Lig’de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.



