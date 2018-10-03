Fenerbahçe kiralıkları hep elinden kaçırdı

2015-16 sezonundan itibaren bu sezona kadar 11 futbolcu; Lazar Markovic, Abdoulaye Ba, kaleci Fabiano, Jeremain Lens, Aleksander Karavaev, Moussa Sow, Vincent Janssen, Luis Neto, Andre Ayew, Islam Slimani ve Yassine Benzia kiralık olarak transfer edildi.

Fenerbahçe bu sezon haricinde başarılı olmuş Markovic, Sow, Janssen ve Lens gibi önemli oyuncuların bonservisini almayı başaramadı. Bu sezon bitiminde de sarı-lacivertlilerin önünde Ayew, Sliamni ve Benzia gibi 3 yıldızın bonservisiyle ilgili yoğun bir çalışma olacak.

(Milliyet)