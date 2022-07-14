Geride bıraktığımız sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadroya katılan Kim Min Jae gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Sarı-Lacivertliler'e gelirken de Türkiye'de çok kalmayacağı ve majör liglere transfer yapacağı öngörülen Güney Koreli futbolcu için uzun süredir Rennes ve Napoli devredeydi.

İki takımla da yapılan görüşmeler sonucunda Rennes'in, Fenerbahçe 'yi ikna ettiği kaydedildi. İddialara göre; Fransız temsilcisi, Kanarya'ya, 25 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Napoli ise Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı durumunda Kim'i renklerine bağlamayı hedefliyordu ancak Rennes'in, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrasında İtalyanlar'ın da rotayı başka bir isme çevirmesi bekleniyor.