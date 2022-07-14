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Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin için Rennes'le anlaştı!

Son dakika... Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin transferi için Rennes kulübüyle anlaşmaya vardı. Fransız ekibinin, Sarı-Lacivertliler'e bu transfer için 18 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.

14 Temmuz 2022, Perşembe 22:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin için Rennes'le anlaştı!

Geride bıraktığımız sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya kadroya katılan Kim Min Jae gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Sarı-Lacivertliler'e gelirken de Türkiye'de çok kalmayacağı ve majör liglere transfer yapacağı öngörülen Güney Koreli futbolcu için uzun süredir Rennes ve Napoli devredeydi.

İki takımla da yapılan görüşmeler sonucunda Rennes'in, Fenerbahçe 'yi ikna ettiği kaydedildi. İddialara göre; Fransız temsilcisi, Kanarya'ya, 25 yaşındaki stoper için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Napoli ise Kalidou Koulibaly'nin ayrılığı durumunda Kim'i renklerine bağlamayı hedefliyordu ancak Rennes'in, Fenerbahçe'yle anlaşması sonrasında İtalyanlar'ın da rotayı başka bir isme çevirmesi bekleniyor.

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