Fenerbahçe, Kia Vaughn’u yeniden kadrosuna kattı

Korona virüs salgını nedeniyle liglerin iptal edildiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare’den Fenerbahçe transfer yaptı. Sezon başı takıma katılan ve sezon içerisinde kritik galibiyetlerde başrol oynayan Amerika asıllı Çekya vatandaşı pivot Kia Vaughn, eski takımı Fenerbahçe Öznur Kablo’ya geri döndü.

Sezonda toplam 19 lig maçında Elazığ forması giyen Kia Vaughn, toplamda 373 sayı, 168 ribaundluk performans sergilemişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan, kariyerinde FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve MVP ödülü de bulunan, Çekya vatandaşı tecrübeli uzun oyuncu Kia Vaughn Fenerbahçe Öznur Kablo’da! Ailemize tekrar hoş geldin Kia Vaughn!" ifadelerine yer verildi.



