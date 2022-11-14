Fenerbahçe için Ali Koç başkanlığı döneminde her sezon yeniden yapılanmaya gitmek artık bir gelenek oldu. Bu sezon da hoca değişimi yaşandı, SarıLacivertli taraftarların yaklaşık 10 yıldır hayalini kurduğu isim, Jorge Jesus takımın başına getirildi. Ardından peş peşe takviyeler geldi, transfer sezonu 10 yeni imzayla bitirildi. Bu ciddi değişimin hemen ardından çok yoğun bir fikstüre girildi. Fenerbahçe, neredeyse her hafta 2 maç oynadı. Jesus, buna rağmen kısa sürede oyun felsefesini takımına oturtmayı başardı. Sarı Lacivertliler, 3. torbadan girdiği Avrupa Ligi B Grubu’nu Rennes, AEK Larnaka ve Dinamo Kiev’in önünde lider bitirdi.

'Araya 1 puan farkla lider gireceksiniz deseler kabul ederdim'

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek yaklaşık 45 günlük araya lider girmeyi de garantiledi. Jorge Jesus, daha önce yaptığı açıklamada performanslarıyla ilgili olarak, “Bundan iyisi olamazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli hoca Giresun maçından sonra ise, “Dünya Kupası arasına 1 puan farkla lider gireceksiniz deseler kabul ederdim. Şu anda 2 puan farkla lideriz” diyerek takımından memnun olduğunu söyledi.





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Dinlenecek ve iyileşecek

Her ne kadar sezonun ilk bölümü şok Giresunspor yenilgisiyle bitse de SarıLacivertliler, taraftarlarının gönlünü fethetmeyi başardı. Karşılaşma sonrası tribünler, futbolcuları çağırıp alkışlayarak takımdan ne kadar memnun olduklarını gösterdi. Milli aranın en çok yarayacağı ekip de muhtemelen Fenerbahçe olacak.

116 günde 25 maç oynayarak fazlasıyla yorulan Fenerbahçe dinlenme fırsatı bulacak. Ayrıca bu süreçte sakatların da hemen hemen hepsi takıma dönecek. Dünya Kupası sonrası Kanarya, muhtemelen tam kadro ve iyi bir şekilde dinlenmiş olarak mücadelesine devam edecek.





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Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile birlikte soyunma odasına girdi

Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy’deki 2-1’lik Giresunspor yenilgisiyle büyük üzüntü yaşadı. Sarı Lacivertliler’e ilk morali, karşılaşma sonrası tribünlere çağıran taraftarlar verdi. Ardından soyunma odasında büyük destekle karşılaştılar.

Mücadelenin ardından Jorge Jesus ve Ali Koç, soyunma odasında oyunculara bir konuşma yaptı. İlk olarak Jesus söz alarak, “Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Şimdi araya giriyoruz. İyi bir şekilde dinlenin. Sonrasında çok çalışıp, herkesi alıştırdığımız seviyemizle yola devam edeceğiz. Hep birlikte hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

'Bu takıma güveniyorum'

Başkan Koç ise, “Hepinize çok teşekkür ederim. Bize şu ana kadar büyük mutluluklar yaşattınız. Bundan sonra da yaşatmaya devam edeceksiniz. Ligde lideriz, Avrupa’da lider bitirip son 16’ya kaldık. Dünya Kupası’na gidenlere başarılar dilerim. Yoğun maç trafiğinden geçtik. Hem fiziksel hem de mental olarak dinlenip, rahatlayın. Bu takıma sonuna kadar güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun







