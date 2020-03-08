Fenerbahçe kazanmayı unuttu

Şampiyonluk yarışından yavaş yavaş kopan Fenerbahçe, 25 Ocak’ta Başakşehir’i 2-1 yendikten sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi. Sarı-Lacivertli ekip, dün akşam Denizlispor karşısında beraberliği uzatma dakikalarında kurtarırken, son 6 maçından toplamda sadece 3 puan çıkarabildi. Kanarya, tarihinin en kötü dönemini geçirdiği geçen sezon bile iki kez 6 maçlık kazanamama serisi yaşarken, ez azından 4’er puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı. Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı konumundayken, üst üste gelen puan kayıplarıyla zirveden yavaş yavaş uzaklaşan Fenerbahçe, kalan haftalarda bu düşüşü durdurmaya çalışacak.

Telafi etmek istiyorlar

Gelecek hafta Konya deplasmanına gidecek olan Sarı- Lacivertliler, ardından Kayserispor’u konuk edecek. Sonrasında Kasımpaşa ile dış sahada mücadele edecek olan Fenerbahçe, üst üste Yeni Malatya ve Göztepe’yi kendi sahasında ağırlayacak. Daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği deplasmanı, içeride Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ve Kadıköy’deki Çaykur Rize sınavlarıyla lig tamamlanacak.